Гимнастка из Боровичей — неожиданный призер ЧР-2025. Дизайн купальников, мама-хореограф и большой спорт с 12 лет

Гимнастка Мария Агафонова была в числе тех, кому в первую волну одобрили заявки на нейтральный статус от FIG. Однако на чемпионат мира 20-летняя спортсменка в этом году не едет — первую половину сезона она пропустила из-за травмы ноги.
Чемпионат России стал для нее первым крупным стартом после возвращения. Корреспондент Sport24 Анастасия Логинова поговорила с Марией о непростом восстановлении, а еще узнала, почему бронза в многоборье стала сюрпризом, в чем секрет идеальных поворотов и как добиться успеха, начав заниматься гимнастикой в 12 лет.
— Как оценишь свое выступление на чемпионате России?
— Первые два дня — командное и личное многоборье — я прошла очень хорошо. Вообще не ожидала, что получится [выиграть медаль в личном первенстве]. Для меня главное было выйти и чисто пройти свою программу, потому что не все успела восстановить после травмы. За оценками не следила, старалась не смотреть. А вышло так, что я оказалась на пьедестале.
Попала в два отдельных финала. Первый снаряд, бревно, вообще не задался. Не знаю, почему — может, перенервничала, потому что финалы для меня всегда намного волнительнее, чем многоборье. В многоборье все снаряды идут подряд, не успеваю ни о чем задуматься. А в финалах ждем, пока все выйдут, больше внимания — все накапливается, начинаешь задумываться над всякими мелочами. Когда упала на бревне, подумала: «Так, расстраиваться нельзя. Еще вольные впереди, нужно собраться». Тренер сказал: «Не задумывайся. Выходи в удовольствие, покажи себя, как ты умеешь танцевать».
— Из-за травмы ты пропустила весенний Кубок России. Можешь рассказать, что случилось?
— Во время тренировочного процесса не выдержала нога. Причину назвать не могу — видимо, из-за нагрузок или я что-то упустила в подготовке. Травмировалась нога, меня отправили в больницу. Там сказали, что нужно оперировать.
Сначала было очень тяжело все это пережить — все девочки, с которыми я тренируюсь, работают и идут дальше, а у меня пауза. Понимала, что восстановление займет много времени, что придется начинать с самого начала. Тренер меня очень сильно поддерживал, каждый день звонил и спрашивал, как дела. Друзья переживали, близкие, семья. Подумала: «Нет, я еще не все сделала в спорте, что могу. У меня есть силы и желание». Каждый спортсмен проходит через огонь, воду и медные трубы — этот этап нужно было преодолеть и идти дальше.
— Весной ты оказалась в числе тех, кому одобрили заявку на нейтральный статус. Обидно было получать такие новости после травмы?
— Не могу сказать. У каждого человека судьба расписана — мы просто идем по ней.
— С Викой Листуновой как-то контактировали? Она ведь тоже травмировалась в начале года.
— Да, мы с ней вместе лежали в больнице, можно сказать. На реабилитацию вместе ходили, проходили весь этот путь. У нее, конечно, ситуация была потруднее, чем у меня. Наверное, если бы я была одна, мне было бы намного труднее. А так мы друг друга поддерживали, вместе выкарабкивались.
— Обратила внимание, что даже с неполной акробатикой на вольных у тебя была база 5,7, что достаточно высоко. Как отрабатывала сложные повороты и танцевальность?
— Моя мама — хореограф, поэтому с самого рождения я с танцами в хороших отношениях. Мама в детстве поставила все повороты, поэтому мне не так трудно подойти и сделать поворот — он выучен правильно.
Раньше у меня в вольных было их меньше. Сейчас я знала, что из-за травмы не успею восстановить всю акробатику. Подумала: «Прыгать не могу — буду повороты делать. Почему нет?» Добавила два поворота, которые дали хорошую прибавку к базе. Хотя акробатика на данный момент самая простая.
— Кстати, не хотела бы придумать какой-то новый поворот, чтобы его вписали в правила с твоим именем?
— Это очень трудно. Придумать можно, но нужно показать его на международных соревнованиях так, чтобы элемент засчитали и одобрили.
— Кто тебя привел в гимнастику? Помнишь свои первые впечатления?
— Изначально ходила просто в кружок. Я из Боровичей, это очень маленький город — там гимнастика плохо развита, так скажем. В кружке мне нравилось, до 12 лет я туда ходила, маленькими шажками шла к цели. Когда поняли, что уже нет возможности дальше расти, мама поставила меня перед выбором: «Если хочешь, переезжаем и все ставим на спорт. Либо можем остаться в Боровичах и жить нормальной жизнью, пойдешь учиться». Не думая, сразу же сказала, что переезжаем в Великий Новгород и будем тренироваться.
В Новгороде девочки моего возраста уже все умели, а я приехала и даже самое простое не могла, хотя по возрасту должна была делать. За несколько лет догнала своих сверстниц, достаточно быстро получилось. На чемпионате России в 2021 году на меня обратили внимание на бревне, потом на Кубке России тоже хорошо выступила. Ко мне подошли и сказали: «Маша, тебя хотят вызвать на сбор».
Начала ездить на базу. Первое время было очень трудно — опять же, все делают то, что я даже не знаю, как делать. Потихонечку начались продвижения в спорте.
— Какие были первые эмоции от поездки на «Озеро Круглое»?
— Первое время было страшно — никого не знаю, ни с кем не общалась. Но мне очень нравилась вся эта атмосфера: на «Круглом» растут олимпийские чемпионы, я тоже хочу тут быть. Каждый день настолько уставала, что приходила в номер и ложилась спать. В конце первого сбора было грустно от того, что он закончился так быстро. Я была рада, когда продолжила ездить на базу, а сейчас уже постоянно там живем.
— Как ты отдыхаешь от гимнастики?
— По-разному. Могу фильм посмотреть, книгу почитать. Пока готовилась к чемпионату России, месяц была дома — по вечерам ходила на танцы после тренировок, записалась на контемпорари. Для меня это был активный отдых: отключала голову и уходила в танец. Все эмоции, положительные и отрицательные, выходили, я не держала все в себе. Становилось легче.
— Это было заметно на вольных — ты вышла раскрепощенной. Ты видишь в себе разницу между взрослой женской гимнастикой и девчачьей?
— Раньше я выходила на помост и меня прям трясло перед каждым снарядом. Иногда до сих пор трясет. На вольные сейчас выхожу спокойнее: знаю, что станцую, сделаю повороты. Главное — сосредоточиться на акробатике. А если она простая, то нет проблем, выхожу спокойно, улыбаюсь и кайфую от своего упражнения.
— Тебе на днях исполнилось 20 лет. По личным ощущениям, это много или мало для гимнастики?
— Я поздно начала заниматься гимнастикой. По сути, только в 12 лет учила простые вещи. Так что сейчас просто хочется идти дальше, у меня много сил и рвения. Пока есть желание, буду работать.
— Многие в пубертат сталкиваются с проблемами. Как ты переживала этот период?
— У меня как-то все спокойно было, росла постепенно. С весом тоже скачков не было. Когда растешь, все элементы ощущаются по-другому. У меня резких изменения не было, это очень хорошо.
— У тебя есть какие-то хобби?
— Бывают моменты, когда не могу уснуть из-за своих мыслей, хотя хочется. Начинаю читать книгу, вникать в сюжет — глаза сами закрываются, мозг отключается. Отдыхаю так.
— Что запомнилось из прочитанного?
— Очень понравилась книга «Алхимик» (Пауло Коэльо). Зацепила тем, что в ней рассказывается о жизненном пути — человек шел к цели, несмотря на все преграды. В итоге добился того, чего хотел.
— Многие болельщики отмечают твои безумно красивые купальники. Принимаешь участие в выборе дизайна?
— Я очень часто меняю вольные упражнения, потому что мне это нравится. Под каждые вольные у меня в голове появляется образ, который хочется передать через музыку, движения, купальник и свою подачу. Дизайн придумываю — с одного возьму кусочек, с другого. Иногда мама помогает. Купальники шью отдельно, их фишка в том, что я хочу совместить спортивную гимнастику и художественную.
— Обратила внимание на длинный маникюр. Удобно на снарядах работать с длинными ногтями?
— Я привыкла (улыбается). Некоторые, конечно, отлетают — без ногтей уже неудобно. Кажется, что нечем хвататься за снаряды.
— За зарубежными соревнованиями следишь?
— Интересуюсь, смотрю. Не могу кого-то конкретно выделить, но интересно смотреть, кто что делает, какие программы у девочек из других стран.
— Какие планы на остаток сезона? Будешь еще где-то выступать?
— Пока не знаю. Надо восстанавливаться.
Анастасия Логинова