Гимнастка из Боровичей — неожиданный призер ЧР-2025. Дизайн купальников, мама-хореограф и большой спорт с 12 лет

Сначала было очень тяжело все это пережить — все девочки, с которыми я тренируюсь, работают и идут дальше, а у меня пауза. Понимала, что восстановление займет много времени, что придется начинать с самого начала. Тренер меня очень сильно поддерживал, каждый день звонил и спрашивал, как дела. Друзья переживали, близкие, семья. Подумала: «Нет, я еще не все сделала в спорте, что могу. У меня есть силы и желание». Каждый спортсмен проходит через огонь, воду и медные трубы — этот этап нужно было преодолеть и идти дальше.