Тренерам придется делать сложный выбор. Итоги чемпионата России по спортивной гимнастике

— В Париже колено у меня на опорном прыжке чуть «гульнуло», — говорила олимпийская чемпионка в интервью «СЭ». — Мы, конечно, лечили его с доктором, все вроде было нормально, но после перелета опять чуть-чуть прихватило, и я мотаю его жестким тейпом для того, чтобы сохранить здоровье. Нельзя сказать, что оно у меня сильно болит, это больше для страховки. Под ЧМ буду пытаться восстановить прыжок с базой 6,4, которые делала на Олимпиаде в Токио. Здесь пробовала его на жесткую поверхность во время разминки и опробования, в соревновательном зале. Думаю, что готовность можно оценить процентов в шестьдесят. Чувство неуверенности пока присутствует, поэтому перед чемпионатом обязательно нужно будет попробовать прыгнуть его самостоятельно, на «стандарт». Сейчас буду тренировать его на базе, думаю, что все будет нормально.