Тренерам придется делать сложный выбор. Итоги чемпионата России по спортивной гимнастике

Чемпионат России по спортивной гимнастике, проходивший в «Сириусе», завершен. Этот турнир был, как ни странно прозвучит, полуотборочным на чемпионат мира, который стартует в Индонезии 19 октября. Назвать его полноценным отбором нельзя: в Джакарту могут поехать только те спортсмены, у которых есть нейтральные статусы. Таким образом, отбор у нас шел среди ограниченного числа участников — каждый из них подошел к турниру в «Сириусе» в своих собственных кондициях, обусловленных множеством факторов, от травм до личных обстоятельств.
Девушки
Незадолго до ЧР старший тренер женской сборной России Валентина Родионенко объявила предварительную заявку на ЧМ: Лейла Васильева, Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина. Это действительно сильнейшие на данный момент российские гимнастки-многоборки. Вопрос заключался в том, на какие виды их будут заявлять на ЧМ, потому что на один вид можно заявить не более трех спортсменок. Наиболее логичной выглядела схема, когда в Индонезию везут двух девушек на полное многоборье, а две оставшиеся будут делать отдельные виды. И вот именно тут развернулась главная интрига — гимнасткам нужно было доказывать, что на многоборье должны заявить именно их.
Это получилось у Мельниковой и Рощиной, занявших в финале соответственно первое (55,665) и второе (55,325) места. Васильева неудачно выступила в опорном прыжке и на бревне, Калмыкова — на бревне и на вольных. В результате их двоих по сумме в финале обошли Мария Агафонова, Екатерина Андреева и Елизавета Ус, выступившие более ровно. Нейтральный статус из этих троих имеет только Агафонова. У Андреевой и Ус его нет, так что, даже если бы Екатерина или Елизавета выиграли финал, в Джакарту им путь заказан.
Несмотря на близость сумм многоборья у Мельниковой и Рощиной, первая выглядит несомненным фаворитом, если оценивать шансы на ЧМ. На ее стороне опыт, причем опыт свежий, перед чемпионатом страны Ангелина успела съездить в Париж и выиграть там финал на бревне в рамках FIG Challenge Cup. У Рощиной международного опыта нет, если не считать турниры в Белоруссии. Отсутствие опыта в спортивной гимнастике — это не только неизвестная территория для спортсмена, это еще и неизвестность спортсмена для судей, что может сказаться на оценках — их будут ставить более осторожно.
У Мельниковой также есть проблемы, но они скорее прикладные, решаемые.
— В Париже колено у меня на опорном прыжке чуть «гульнуло», — говорила олимпийская чемпионка в интервью «СЭ». — Мы, конечно, лечили его с доктором, все вроде было нормально, но после перелета опять чуть-чуть прихватило, и я мотаю его жестким тейпом для того, чтобы сохранить здоровье. Нельзя сказать, что оно у меня сильно болит, это больше для страховки. Под ЧМ буду пытаться восстановить прыжок с базой 6,4, которые делала на Олимпиаде в Токио. Здесь пробовала его на жесткую поверхность во время разминки и опробования, в соревновательном зале. Думаю, что готовность можно оценить процентов в шестьдесят. Чувство неуверенности пока присутствует, поэтому перед чемпионатом обязательно нужно будет попробовать прыгнуть его самостоятельно, на «стандарт». Сейчас буду тренировать его на базе, думаю, что все будет нормально.
В целом то, что Мельникова и Рощина — наши многоборки на ЧМ, уже понятно. Тренерскому штабу осталось принять решение по двум остальным спортсменкам, кто они будут и на какие виды их заявлять.
За пределами полуотбора на ЧМ внимание вызывало выступление Виктории Листуновой, для которой этот старт стал первым с весны, когда спортсменка разорвала ахилл. Все прошедшие месяцы заняла реабилитация, Вика постепенно вернулась в форму и готовила на ЧР два вида — брусья и бревно. Однако врач сборной решил не рисковать и рекомендовал делать только брусья. Таким образом, у Листуновой был один шанс, один вид, без права на ошибку. Эту ошибку она едва не допустила в квалификации, когда выступила неудачно, дважды не дойдя в вертикаль и крайне «грязно» выполнив соскок. Изначально даже казалось, что на этом выступление Виктории завершено — она не попадет в число восьми лучших, которые проходят в финал. Однако — попала, восьмой. В финале Листунова увеличила базу трудности с 6,0 до 6,3 и в принципе сделала все, что было нужно.
— По ощущениям, было немного зажато, особенно в перелетах. Несколько перелетов я сделала на согнутые руки, возможно, это и стало причиной основных, грубых сбавок, — отметила Виктория.
В итоге Листунова уступила на брусьях только Мельниковой, уступила чуть-чуть (0,033 балла), став серебряным призером чемпионата. Сейчас спортсменка будет дальше восстанавливать свое многоборье, которое планирует, если все пойдет хорошо, показать на Кубке Воронина в конце ноября. И ждать ответа на повторно отправленную заявку на нейтральный статус.
Мужчины
Здесь, к сожалению, все не так оптимистично. На чемпионат мира мы можем повезти шесть человек, но заявить на один вид — не более троих. Напрашивается та же схема, что и у девушек, — два многоборца, которые пойдут все шесть видов, и четыре «снарядника», каждый из которых будет делать свой вид. Список, озвученный Родионенко (Заика, Карцев, Маринов, Новиков, Поляшов, Якубов), стал неактуальным еще до начала ЧР — Даниил Новиков травмировал колено и выбыл.
По итогам многоборья лучшие две суммы имеют Даниел Маринов (81,331) и Александр Карцев (80,632). Третий результат (80,030) показал Иван Куляк, но сам, по словам спортсмена, принял решение заявку на нейтральный статус не подавать. Других многоборцев, которых не стыдно отправить на ЧМ, у нас в данный момент нет. Некоторые надежды были связаны с Мухаммаджоном Якубовым, но в финале он выступил крайне неудачно, заняв только девятое место (76,197). Впрочем, реабилитировался в финалах отдельных видов, выиграв опорный прыжок и став вторым на вольных упражнениях.
И тем не менее перед тренерским штабом стоит серьезная задача — выбрать тех четверых, которые поедут на «свои» виды. С кольцами все понятно — это Илья Заика, с конь-махами тоже — Владислав Поляшов. Якубова можно ставить на прыжок и вольные. Остаются перекладина и брусья, где Мухаммаджон стал третьим, уступив только Маринову (который и так едет) и Куляку (не едет точно). Однако неплохую программу на брусьях может показать и Поляшов, без сомнений. Главная проблема — третий участник на перекладину. Тут ситуация сложная. Сергей Найдин, ставший вторым на ЧР, на вечер 5 октября нейтрального статуса не имеет. А лучший из тех, кто имеет, не считая Маринова и Карцева, — Якубов, ставший пятым.
Выбор у мужчин ограничен, а везти «туристов» статус российской спортивной гимнастики как-то не позволяет.
Сергей Лисин