Российские гимнасты не вошли в заявку на чемпионат мира в Индонезии, несмотря на допуск

Российские гимнасты не были включены в окончательную заявку на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который состоится в Индонезии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала списки участников за две недели до старта турнира, где отсутствуют имена десяти российских спортсменов, ранее заявленных к участию.

При этом представители Беларуси, которые также должны выступать в нейтральном статусе, были внесены в официальный реестр. FIG с 1 января 2024 года разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, однако процесс оформления документов остается затянутым.

Ранее олимпийская чемпионка Виктория Листунова повторно направила в федерацию заявку на получение нейтрального статуса. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 21 по 27 октября 2025 года и станет одним из ключевых квалификационных этапов для отбора на Олимпийские игры 2026 года.