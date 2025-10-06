Российские гимнасты не вошли в заявку на чемпионат мира в Индонезии, несмотря на допуск

При этом представители Беларуси, которые также должны выступать в нейтральном статусе, были внесены в официальный реестр. FIG с 1 января 2024 года разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, однако процесс оформления документов остается затянутым.