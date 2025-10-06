Умерла украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина

«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность ощущались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке. Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах — пример ума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.