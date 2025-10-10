Ричмонд
Чемпионка мира Яна Лебедева сменила спортивное гражданство с российского на белорусское

Мировая звезда прыжков на батуте Яна Лебедева официально изменила спортивное гражданство — из России она перешла под флаг Беларуси. Соответствующая информация опубликована на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Источник: РИА "Новости"

Исполком FIG дал согласие на переход спортсменки.

23-летняя Лебедева — чемпионка мира 2021 года, а также двукратная обладательница золотых медалей чемпионата Европы того же года. После того как Международный олимпийский комитет не допустил ее к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, спортсменка временно приостановила выступления.

Согласно действующим правилам FIG, представители России и Беларуси могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше