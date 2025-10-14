ОКР и Федерация гимнастики выразили соболезнования после смерти Дитятина

«Это невосполнимая потеря для всей гимнастической семьи. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто восхищался его мастерством. Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Александра Николаевича», — говорится в заявлении ФГР.