Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОКР и Федерация гимнастики выразили соболезнования после смерти Дитятина

В Федерации гимнастики назвали невосполнимой потерей смерть Александра Дитятина.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Олимпийский комитет и Федерация гимнастики России выразили соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина.

«Это невосполнимая потеря для всей гимнастической семьи. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто восхищался его мастерством. Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Александра Николаевича», — говорится в заявлении ФГР.

В ОКР отметили, что Дитятин внес неоценимый вклад в развитие спорта в СССР и России и был образцом для подражания нескольких поколений отечественных гимнастов.

Александр Дитятин умер на 69-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

В 1980—1995 годах Дитятин работал тренером в спортивном обществе «Динамо» и сборной Ленинграда. Окончил Государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, получил степень кандидата педагогических наук и с 2002 года заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Награжден орденами «Знак Почета» (1976), Ленина (1980) и Дружбы (2025). В 2004 году его включили в Международный гимнастический зал славы.