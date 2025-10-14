ОКР и Федерация гимнастики выразили соболезнования после смерти Дитятина

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Олимпийский комитет и Федерация гимнастики России выразили соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина.
«Это невосполнимая потеря для всей гимнастической семьи. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто восхищался его мастерством. Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Александра Николаевича», — говорится в заявлении ФГР.
В ОКР отметили, что Дитятин внес неоценимый вклад в развитие спорта в СССР и России и был образцом для подражания нескольких поколений отечественных гимнастов.
Александр Дитятин умер на 69-м году жизни. Причины смерти не уточняются.
В 1980—1995 годах Дитятин работал тренером в спортивном обществе «Динамо» и сборной Ленинграда. Окончил Государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, получил степень кандидата педагогических наук и с 2002 года заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.
Награжден орденами «Знак Почета» (1976), Ленина (1980) и Дружбы (2025). В 2004 году его включили в Международный гимнастический зал славы.