Федерация гимнастики Израиля разочарована решением CAS

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Федерация гимнастики Израиля (IGF) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции организации по вопросу недопуска сборной страны к участию в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
Во вторник CAS отклонил две апелляции IGF на решение о недопуске гимнастов команды Израиля к участию в чемпионате мира в Индонезии. Также было отмечено, что Международная федерация гимнастики (FIG) не обладает полномочиями в выдаче виз на въезд в Индонезию, а тот факт, что местные власти отказали в визах израильским гражданам, полностью выходит за пределы компетенции организации.
«CAS постановил — сборная Израиля не поедет на чемпионат мира по гимнастике. Мы с огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на чемпионат в Индонезии не разрешается. Мы так разочарованы за гимнастов, гимнасток и профессиональные команды, а также глубоко обеспокоены последними решениями, которые могут негативно повлиять на будущее всех наших сборных и на будущее спорта в целом. Мы продолжаем бороться в надежде добиться справедливости», — сообщается на странице IGF в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Ранее сборная Израиля вошла в число команд, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 25 октября в столице Индонезии. В июле в IGF сообщили, что получили заверения от индонезийских официальных лиц о допуске национальной команды до соревнований. Позже координирующий министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра заявил, что правительство Индонезии откажет членам сборной Израиля в выдаче виз для участия в чемпионате мира. После этого IGF подала в CAS два апелляционных обращения с просьбой принять срочные меры, гарантирующие участие израильтян, или, в качестве альтернативы, перенести или отменить турнир.
Ранее на чемпионат мира в нейтральном статусе были допущены российские спортсмены, которые впервые за четыре года примут участие в мировом первенстве. В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.