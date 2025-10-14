Федерация гимнастики Израиля разочарована решением CAS

Ранее сборная Израиля вошла в число команд, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 25 октября в столице Индонезии. В июле в IGF сообщили, что получили заверения от индонезийских официальных лиц о допуске национальной команды до соревнований. Позже координирующий министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра заявил, что правительство Индонезии откажет членам сборной Израиля в выдаче виз для участия в чемпионате мира. После этого IGF подала в CAS два апелляционных обращения с просьбой принять срочные меры, гарантирующие участие израильтян, или, в качестве альтернативы, перенести или отменить турнир.