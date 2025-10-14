СМИ раскрыли причину смерти трехкратного олимпийского чемпиона Дитятина

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Предварительной причиной смерти трехкратного чемпиона московской Олимпиады-1980 в спортивной гимнастике Александра Дитятина стала острая сердечная недостаточность, сообщает Telegram-канал Shot.
О смерти Дитятина в возрасте 68 лет стало известно во вторник. По информации источника, он скончался у себя в квартире. Отмечается, что у Дитятина не было серьезных заболеваний, а его уход шокировал родных.
Дитятин выиграл три золотые медали на Олимпиаде-1980, был семикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.