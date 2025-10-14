Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли причину смерти трехкратного олимпийского чемпиона Дитятина

Shot: причиной смерти гимнаста Дитятина стала острая сердечная недостаточность.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Предварительной причиной смерти трехкратного чемпиона московской Олимпиады-1980 в спортивной гимнастике Александра Дитятина стала острая сердечная недостаточность, сообщает Telegram-канал Shot.

О смерти Дитятина в возрасте 68 лет стало известно во вторник. По информации источника, он скончался у себя в квартире. Отмечается, что у Дитятина не было серьезных заболеваний, а его уход шокировал родных.

Дитятин выиграл три золотые медали на Олимпиаде-1980, был семикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.