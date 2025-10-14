Израиль требовал отменить чемпионат мира. Пока не получилось, но это не конец

Ситуация с лишением турнира статуса из-за отказа в визах едва не повторилась в 1971 году, но в другой гимнастике, художественной, и уже на чемпионате мира, который отдали Кубе. В Гавану физически не могли приехать американки, которые моментально стали бы после этого фигурантами расследования ФБР, как и британки, как и ряд других стран. Ситуацию усложнили и сами кубинцы, в последний момент отказавшие в визах даже некоторым из тех стран, представительницы которых могли позволить себе поездку на Кубу без последствий, — например, Франции.