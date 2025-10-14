Израиль требовал отменить чемпионат мира. Пока не получилось, но это не конец

В Джакарте в конце нынешней недели стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике, первый с 2021 года, в котором примут участие российские спортсмены (пока еще — в нейтральном статусе). В Индонезию отправились четыре девушки — Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева, а также шесть мужчин — Даниел Маринов, Александр Карцев, Илья Заика, Владислав Поляшов, Алексей Усачев и Мухаммаджон Якубов. Вылетели в понедельник, 13 октября. Вылетели, не зная, состоится ли турнир вообще.
Никаких компромиссов
В последние дни над чемпионатом мира сгущались тучи. Причиной стал иск Федерации гимнастики Израиля, поданный в Международный спортивный суд (CAS). Причиной иска стало то, что правительство Индонезии, действуя по поручению президента страны, отказало команде Израиля в визах и, таким образом, сделало невозможным ее участие в чемпионате мира. У Индонезии и Израиля нет дипломатических отношений, Джакарта отказывается признавать израильское государство, пока то не признает независимость Палестины. Случаи отказа принять израильтян в Индонезии бывали в спорте и раньше, так что ситуация вокруг гимнастов не стала чем-то неожиданным.
— Правительство Индонезии по-прежнему последовательно отклоняет заявления на получение виз израильской сборной по спортивной гимнастике и готово рассмотреть апелляцию в Спортивном арбитражном суде, — сказал министр по делам молодежи и спорта правительства Индонезии Эрик Тохир. — Это соответствует четкому решению президента Прабово Субианто, который твердо заявил, что Индонезия не установит дипломатических отношений с Израилем, пока тот не признает независимое и суверенное палестинское государство.
Международная федерация гимнастики (FIG) заняла в сложившейся ситуации крайне пассивную позицию, высказав сожаление, не более того.
Допускайте или отменяйте
Израиль не стал отмалчиваться и 13 октября подал иск в CAS, аргументируя его тем, что пункт 26.4 текущего Устава FIG гласит:
— Въездные визы должны быть выданы гимнастам и официальным лицам всех федераций-членов. В случае если это требование не выполнено, мероприятие будет отменено Исполкомом, с немедленным вступлением решения в силу.
Трактовка действительно однозначная. Учитывая это, Израиль запросил у CAS обеспечительные меры, а именно: обязать FIG предпринять необходимые действия, гарантирующие участие Израиля в чемпионате, или, в качестве альтернативы, перенести или отменить чемпионат.
FIG, что логично, указала, что вопрос выдачи виз в Индонезию не входит в сферу ее контроля и она никак не может повлиять на него.
14 октября запрос обеспечительных мер со стороны Израиля был рассмотрен заместителем председателя апелляционного департамента CAS и отклонен. При этом сам иск не закрыт, он продолжает рассматриваться судом, но теперь уже понятно: в конце октября израильские гимнасты не смогут выступить в Джакарте на турнире, который пока еще называется чемпионатом мира. Но не факт, что останется им в истории.
Пример из 1969-го
Как известно, на Олимпиады с 1964 по 1988 год не допускались спортсмены из ЮАР — по причине режима апартеида в этой стране. Однако ситуация в отдельных видах спорта была иной, и FIG, например, признавала ЮАР полноценным членом с правом участия в международных стартах вплоть до 1970-го. В 1969 году в Любляне (Югославия) должен был проходить квалификационный турнир, на котором зарабатывались квоты на чемпионат мира, запланированный в той же Любляне через год.
Но Югославия отказала команде ЮАР в визах. Это вызвало скандал — уже приехавшие в Любляну команды США и Канады покинули турнир, а собиравшиеся туда выезжать ФРГ, Нидерланды и Швейцария сдали билеты. Президент FIG в те годы, Артур Гандер, также покинул Югославию. Турнир в результате провели, но он уже не был квалификационным на ЧМ-1970. Там просто выступили приехавшие сборные, и все.
Ситуация с лишением турнира статуса из-за отказа в визах едва не повторилась в 1971 году, но в другой гимнастике, художественной, и уже на чемпионате мира, который отдали Кубе. В Гавану физически не могли приехать американки, которые моментально стали бы после этого фигурантами расследования ФБР, как и британки, как и ряд других стран. Ситуацию усложнили и сами кубинцы, в последний момент отказавшие в визах даже некоторым из тех стран, представительницы которых могли позволить себе поездку на Кубу без последствий, — например, Франции.
Председателем техкома FIG по женской гимнастике в 1971 году была француженка Берта Вилланчер, которая также не смогла поехать на чемпионат мира по тому виду спорта, который курировала в международной федерации. Вместе с Вилланчер на Кубу не пустили ряд судей, в результате чего в судейских бригадах возник недобор по уровню бреве (категория судьи). Бригады просто не соответствовали требованиям к турниру, который называется «чемпионат мира». На это закрыли глаза, ЧМ провели (в условия страшной жары в зале), медали раздали, команды уехали домой.
Однако на следующем конгрессе FIG страны, не попавшие на Кубу, подняли вопрос, указав на несоответствие уровня судейских бригад рангу турнира и потребовав задним числом переименовать его в «международный турнир в Гаване» и не считать чемпионатом мира. Соцлагерь, который тогда имел неплохое лобби в FIG, добился, чтобы предложение провалилось, так что и советские гимнастки, и болгарки, и даже единственная в истории КНДР обладательница золота ЧМ Сунь Дук Чжо, выигравшая упражнения с мячом, остались чемпионками мира.
«Оборотка» прилетела через год, в 1972-м, когда МОК голосовал по вопросу предложения рабочей группы по олимпийской программе включить художественную гимнастику в программу ОИ-1976 в Монреале. Все представители стран, не попавших на ЧМ-1971, проголосовали против, кулуарно объяснив: вы сначала в правилах своих разберитесь и турниры проводите там, куда все доедут, а потом об Олимпиадах думайте. Вот так, из-за визовых проблем с Кубой, художественной гимнастике пришлось ждать олимпийского дебюта восемь лишних лет, до 1984-го.
Так будет ли в Индонезии чемпионат мира?
Турнир в Джакарте, который в данный момент называется чемпионатом мира, состоится. Там выступят также российские спортсмены. Но так как иск Израиля в CAS не отозван, а прочтение пункта 26.4 текущего Устава FIG весьма однозначно, то исключать, что турнир, уже задним числом, будет лишен ранга ЧМ, нельзя.