Российские гимнасты стартуют на чемпионате мира. Какие у них шансы?

19 октября с квалификации стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия), первый крупный турнир после Олимпиады в Париже. Турнир очень своеобразный, там не будет командного зачета, но зато страны могут привезти расширенные составы — шестерых мужчин и четырех девушек, а не пять и три, как обычно. Подобная практика связана со спецификой вида спорта — после завершения олимпийского цикла в спортивной гимнастике, особенно в женской, как правило, происходит заметная ротация составов, и молодежь нужно где-то «обкатать».
Парни попали в четвертую подгруппу, которая начинает квалификацию 19 октября и после этого будет иметь два дня на отдых — финал многоборья у мужчин пройдет 22-го числа. Девушки начнут ЧМ в девятой подгруппе, квалификация у них пройдет 21 октября, а финал многоборья — 23-го.
Напомню, что Россия выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Предварительно можно ожидать, что руководство команды примет следующие решения по видам, которые будут делать спортсмены:
Мужчины:
- Даниел Маринов и Александр Карцев — многоборье
- Илья Заика — кольца
- Владислав Поляшов — конь-махи и брусья
- Алексей Усачев — опорный прыжок
- Мухаммаджон Якубов — вольные и перекладина
Девушки:
- Ангелина Мельникова и Людмила Рощина — многоборье
- Лейла Васильева — брусья
- Анна Калмыкова — опорный прыжок, бревно и вольные
Шансы мужчин
Они небольшие, за одним исключением. Маринов и Карцев должны проходить в финал многоборья, даже несмотря на то, что Даниел выступает, еще полностью не собрав свои комбинации после операции на плече. Однако рассчитывать на подиум не стоит — слишком сильный состав привезли и японцы, и китайцы.
В отдельных видах задача все та же — пройти в финалы, что уже можно будет считать успехом. Шансы на медаль есть только у Ильи Заики, но они зависят от того, какой соскок и насколько чисто будет делать спортсмен. Соскок определяет базу трудности комбинации, у Заики она из-за этого может варьироваться от 5,7 до 6,1. Что именно выберет спортсмен — пока неизвестно.
Шансы девушек
Здесь все намного оптимистичнее. Ангелина Мельникова является самой опытной участницей многоборья на турнире в Джакарте, а недавний чемпионат России подтвердил, что у нее все в порядке с формой, за одним исключением — спортсменку беспокоит колено. На тренировках в Индонезии на Ангелине был наколенник, насколько серьезно стоит проблема в последние дни перед стартом — неизвестно. Под ЧМ Мельникова планировала собрать один из самых сложных прыжков — «Ченг», который имеет базу трудности 5,6. Позволило ли колено это сделать? Узнаем уже 21 октября. В любом случае, если травма не остановит Мельникову, Ангелина может считаться одним из фаворитов на медаль многоборья, но какой окажется эта медаль — сказать сложно.
Людмила Рощина, для которой, как и для всех остальных наших девушек, турнир в Джакарте будет первым взрослым международным стартом, потенциально способна составить конкуренцию той же Мельниковой и также претендовать на медали. Сложность в том, что у Людмилы нет международного опыта, который лучше все-таки приобретать на соревнованиях попроще, а не сразу на ЧМ. Девушка она немного трепетная, отсюда и тревога за то, справится ли с нервами. Коронкой Рощиной, говоря об отдельных видах, являются брусья, но пока, по сезону, присутствует определенная нестабильность. Сделает свое и в квале, и в финале — медаль реальна, хотя обойти Кайлию Немур, олимпийскую чемпионку Парижа, почти нереально, если только выступающая за Алжир француженка не упадет, но рассчитывать на это не стоит.
Анна Калмыкова планировалась на многоборье, но провалила его на ЧР, уступив свое место Рощиной по спортивному принципу. Делать прогноз в этой ситуации сложно, Анна блестяще начала сезон, но ближе к осени немного сбавила обороты. Прыжок и бревно — дисциплины в принципе неблагодарные с точки зрения прогнозов. Наилучшие шансы у Анны на вольных — у нее хорошая, медальная, программа. Главное — сделать, что в последнее время получалось не всегда.
Сложнее всего будет, если прогноз по видам не ошибочный, Лейле Васильевой, у которой на чемпионате мира выпадет всего один шанс, один вид — брусья. У остальных девушек есть запасные варианты, у Васильевой — нет. Это, безусловно, способно создать давление, с которым придется справляться, чтобы не перейти в статус зрителя. Проход Васильевой в финал брусьев можно будет считать успехом, медаль — чудом. Но даже финал — уже огромный опыт, который спортсменка сможет использовать в дальнейшем.
Резюмируем — любая, даже одна, медаль у парней и пара наград у девушек — отличный результат.
Расписание соревнований
19—21 октября. Квалификации.
- 22 октября. Мужчины. Личное многоборье.
- 23 октября. Женщины. Личное многоборье.
- 24 октября. Мужчины. Финалы. Вольные упражнения, конь, кольца.
- 24 октября. Женщины. Финалы. Опорный прыжок, разновысокие брусья.
- 25 октября. Мужчины. Финалы. Опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина.
- 25 октября. Женщины. Финалы. Бревно, вольные упражнения.
Сергей Лисин