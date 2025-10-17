Российские гимнасты стартуют на чемпионате мира. Какие у них шансы?

Людмила Рощина, для которой, как и для всех остальных наших девушек, турнир в Джакарте будет первым взрослым международным стартом, потенциально способна составить конкуренцию той же Мельниковой и также претендовать на медали. Сложность в том, что у Людмилы нет международного опыта, который лучше все-таки приобретать на соревнованиях попроще, а не сразу на ЧМ. Девушка она немного трепетная, отсюда и тревога за то, справится ли с нервами. Коронкой Рощиной, говоря об отдельных видах, являются брусья, но пока, по сезону, присутствует определенная нестабильность. Сделает свое и в квале, и в финале — медаль реальна, хотя обойти Кайлию Немур, олимпийскую чемпионку Парижа, почти нереально, если только выступающая за Алжир француженка не упадет, но рассчитывать на это не стоит.