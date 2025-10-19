Российские гимнасты выступят на первом за четыре года ЧМ. Чего ждать

«Отталкиваясь от выступления на чемпионате России, я увидела достаточно хорошую команду способных, талантливых девчонок и мальчишек. Потенциальные возможности на чемпионате мира есть на самый большой успех. У нас хороший лидер Ангелина Мельникова, которая в состоянии повести за собой. Предпосылки есть для того, чтобы выступить хорошо. Но гимнастика сегодня настолько трудная, рискованная. Плюс надо никогда не снимать с повестки дня долгое отсутствие больших международных стартов. Конечно, это скажется на выступлении. Не каждый крепко устойчивый. Все будет зависеть от того, как ребята преодолеют это. Мастерство у них есть, выучены они хорошо. Все должно сложиться», — сказала Иванова «РБК Спорт».