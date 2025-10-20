Ричмонд
Музыка Чайковского будет звучать в случае побед российских гимнастов на ЧМ

Спортсмены из России выступают на турнире в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

ДЖАКАРТА, 20 октября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) выбрала отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского для музыкального сопровождения российских спортсменов на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартовал 19 октября в Джакарте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе FIG.

«Музыкальное сопровождение, выбранное для представления отдельных нейтральных спортсменов на официальных церемониях, — это фортепианный концерт № 1 Петра Чайковского, и при необходимости оно будет звучать на всех мероприятиях, санкционированных FIG», — рассказал сотрудник пресс-службы международной федерации.

Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского звучал в честь побед российских спортсменов на Олимпиадах 2021 года в Токио и 2022 года в Пекине, а также на чемпионатах мира по некоторым видам спорта после того, как в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд наложил санкции на российский спорт.

Согласно правилам Международной федерации гимнастики, разработанным для нейтральных спортсменов, в настоящее время те не имеют права появляться в местах проведения соревнований под эгидой FIG в одежде с российской символикой, а в честь их побед не может звучать национальный гимн.