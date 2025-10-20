Музыка Чайковского будет звучать в случае побед российских гимнастов на ЧМ

Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского звучал в честь побед российских спортсменов на Олимпиадах 2021 года в Токио и 2022 года в Пекине, а также на чемпионатах мира по некоторым видам спорта после того, как в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд наложил санкции на российский спорт.