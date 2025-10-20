Ричмонд
Трое россиян вышли в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике

Финал многоборья у мужчин состоится 22 октября, а в остальных видах — 24—25 октября.

Источник: РБК Спорт

Чемпион России по спортивной гимнастике в многоборье 2025 года Даниел Маринов вышел в финал четырех видов программы на чемпионате мира в Индонезии.

В квалификации Маринов показал четвертые результаты в многоборье (81,923 балла), опорном прыжке (14,266), стал седьмым на перекладине (14,133) и десятым на брусьях (14,200).

Также в финалы прошли россияне Мухаммаджон Якубов в опорном прыжке (восьмое место; 13,033) и Владислав Поляшов в упражнениях на брусьях (девятое место; 14,233).

Финал многоборья у мужчин состоится 22 октября, а в остальных видах — 24—25 октября. Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.