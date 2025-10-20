Лучший гимнаст России сотворил чудо на чемпионате мира-2025. И это после операции и долгого восстановления

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте завершилась первая часть квалификации. У парней участников получилось настолько много, что предварительная часть растянулась на полтора дня — так что в ожидании окончательных результатов российским спортсменам предстояло провести целую ночь.
Практически накануне долгожданного выхода на соревновательный помост в сборной произошла неприятная потеря. Участник Олимпиады-2020 Александр Карцев повредил руку — ситуация в перспективе карьеры не особо критичная, но от выступления в Индонезии ему пришлось отказаться и поберечь себя.
В отсутствие Карцева Даниелу Маринову пришлось проходить многоборье в одиночку. Да, на каждом снаряде в итоге ему кто-то составлял компанию, но все же это сильно далеко от чемпионатов и Кубков России, когда парни выступают большой компанией.
«Честно говоря, было непривычно выходить на снаряды всего лишь по два человека — привычнее, когда есть целая команда», — рассказал Маринов после выступлений.
У наших парней квалификация началась нервно. Даниел на коне и кольцах не претендовал на попадание в финал, эта задача лежала на Владиславе Поляшове и Илье Заике. Поляшов сорвался со снаряда и автоматически пролетел мимо заветных топ-8.
«Давно не выступал на чемпионатах мира. Первый снаряд — конь — сил много, хотел сделать максимально то, что могу. Понимал, что в финал будет очень сложно попасть, конкуренция сумасшедшая. Нужно было делать идеально. Пошел делать идеально. На самом сложном элементе начал ловить, сил много, как-то остановился, захожу — стою на полу и не понимаю, как это произошло», — объяснял Владислав.
У Заики ситуация выглядела попроще — по крайней мере, процент падений на кольцах обычно сильно ниже, чем на конь-махах. Однако дьявол, как это обычно бывает, кроется в деталях: безупречного выступления Илья не показал и потерял несколько «лишних» десятых. В итоге наш специалист не попал даже в число запасных — от статуса финалиста его отделило 0,233 балла. Обидно, потому что сложность-то в принципе вполне конкурентная.
Мухаммаджон Якубов по плану должен был выступать в трех видах многоборья. На первом, опорном прыжке, гимнаст заставил всех понервничать — уж очень много недочетов получилось в первой попытке. Вторым подходом Якубов резко реабилитировался и даже заработал бонус за идеальный доскок.
До последнего было неясно, попадет ли Мухаммаджон в число финалистов — остаток квалификации россиянин провел на пограничной позиции и отобрался восьмым. Второй профильный снаряд, вольные упражнения, Якубов провалил, допустив падение на второй акробатической диагонали.
Маринов план на финалы, кажется, выполнил даже с запасом. В Джакарту лидер сборной приехал в неоптимальных кондициях — после операции на плече ему не хватило времени для восстановления всех своих козырей. Отсюда и непредельная трудность на любимых брусьях, и «школьные» кольца с шестью простыми элементами вместо допустимых восьми.
В сложившейся ситуации даже слабые места Даниел старался максимально компенсировать чистотой. Настолько, что умудрился попасть в финал на перекладине — и это просто сенсация: от расположившихся рядом в турнирной таблице иностранцев Маринов отстает по трудности минимум на 0,7 балла.
В финалах борьба начнется с нуля. Самые реальные шансы на награды — у Якубова и Маринова на прыжке, где сложность плюс-минус у всех равна. На остальных снарядах без массового завала будет трудно на что-то рассчитывать.
Ну, а в личном первенстве Даниел будет выступать в топ-группе. Он квалифицировался с четвертым результатом, однако в первый день чемпион Парижа-2024 Синносукэ Ока допустил три падения, улетев за пределы топ-10 — его точно нельзя сбрасывать со счетов.
Итоги квалификации у мужчин на ЧМ-2025
- Многоборье: Даниел Маринов — 81,932 балла (4-й результат в отборе);
- Опорный прыжок: Маринов — 14,266 (4-й) и Мухаммаджон Якубов — 14,033 (8-й);
- Перекладина: Маринов — 14,133 (7-й);
- Параллельные брусья: Владислав Поляшов — 14,233 (7-й) и Маринов — 14,200 (8-й).