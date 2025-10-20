Лучший гимнаст России сотворил чудо на чемпионате мира-2025. И это после операции и долгого восстановления

У Заики ситуация выглядела попроще — по крайней мере, процент падений на кольцах обычно сильно ниже, чем на конь-махах. Однако дьявол, как это обычно бывает, кроется в деталях: безупречного выступления Илья не показал и потерял несколько «лишних» десятых. В итоге наш специалист не попал даже в число запасных — от статуса финалиста его отделило 0,233 балла. Обидно, потому что сложность-то в принципе вполне конкурентная.