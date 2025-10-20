Доживал прикованным к кровати: гениального чемпиона убила редкая болезнь

О тяжелой судьбе Николая Андрианова — в материале РИА Новости Спорт.
Хулигана воспитал тренер
Андрианов родился во Владимире в октябре 1952 года. Мальчик рос без отца — его четырех сестер мама воспитывала в одиночку. Она была вынуждена пахать на нескольких работах. Николай же пропадал на улице, постепенно превращаясь в местного хулигана. С раннего возраста Андрианов начал курить, постоянно дрался, а учеба в школе мало его интересовала — постоянные двойки и прогулы.
Благодаря случаю пятиклассник Андрианов познакомился с тренером по спортивной гимнастике Николаем Толкачевым. Вместе с приятелями школьник ради развлечения решил зайти в спортзал, а тренер внезапно предложил им попробовать свои силы. На первый взгляд специалист оценил способности Андрианова как средние, а самого парня описал как «ершистого и упрямого». Однако Толкачев все же предложил ему вернуться в спортзал и попробовать заняться спортивной гимнастикой всерьез.
Конечно, с первого раза ничего не получилось. Характер Андрианова дал о себе знать. Парня хватило на месяц тренировок, после чего он пропал из секции. Толкачеву пришлось уговаривать его вернуться.
В итоге Толкачев стал для Николая вторым отцом. Он поговорил с матерью мальчика и с ее согласия занялся его воспитанием. Подтягивал его по учебе, кормил, отучал от сигарет. Мужское общение пошло Андрианову на пользу. Отношение к тренировкам тоже изменилось — Николай стабильно занимался, окреп и стал ездить на соревнования.
«Как я нашел Колю? Скорее всего, по интуиции. Это знание и опыт, а не просто наитие. Я многих просмотрел. Есть определенные тесты. Один из них Андрианов выполнил отлично. У ребенка выработан характер — борьба за преобладание. Быть на улице первым, жажда борьбы — это очень важно. Небоязнь этой борьбы, не уступить не только равным, но и старшим. Он везде хочет быть первым», — говорил о воспитаннике Толкачев.
Был величайшим до Фелпса
Дебют Андрианова на международной арене пришелся на 1968 год. Выступление на соревнованиях в Румынии вышло неудачным — советский спортсмен занял лишь 17-е место. Толкачев нашел оригинальный способ мотивировать расстроенного Николая. Тренер тут же поставил Андрианову цель готовиться к Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.
Тренер сразу стал разрабатывать план тренировок. После стартов в Румынии Толкачев перевел Андрианова на «взрослый» уровень — ежедневный подъем в пять утра, две тренировки в день. Специалист много времени посвящал изучению записей соревнований и методической литературы и все вкладывал в ученика.
В 1971 году на чемпионате Европы Андрианов показал, что все это было не впустую. Он поразил зарубежную публику выступлениями, и уехал из Мадрида с шестью медалями: золото на коне и в опорном прыжке, серебро на кольцах и брусьях и бронза в вольных упражнениях и многоборье.
Вернувшись в родной Владимир, Николай ощутил популярность. Он даже прочитал несколько лекций, на каждой из которых был аншлаг. В олимпийском 1972 году Андрианов стал абсолютным чемпионом СССР и отправился на Игры в Мюнхен — тот самый старт, которым жил с момента обидного поражения в Румынии. Результат — бронза в опорном прыжке, серебро в командных соревнованиях и заветное золото в вольных упражнениях.
И это было лишь начало. На Олимпиаде в Монреале в 1976-м он выиграл сразу семь медалей, пять из которых были золотыми. Советскому гимнасту не было равных в многоборье, опорном прыжке, кольцах и вольных упражнениях.
Еще четыре года спустя Андрианов вошел в историю. На московской Олимпиаде Николай выиграл еще четыре медали, включая золото в опорном прыжке, и стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. Всего он завоевал 15 наград. Его рекорд держался до 2008 года, пока 16-ю медаль Олимпиад не выиграл американский пловец Майкл Фелпс.
Разучился ходить и говорить
В жизни Андрианова были не только соревнования и рекорды. После Олимпиады в Мюнхене он женился. Избранницей стала гимнастка, олимпийская чемпионка Мехико-1968 Любовь Бурда. Она тоже вошла в историю мировой гимнастики, первой выполнив «вертушку» на 540 градусов на брусьях. Этот элемент назвали в ее честь.
«Как только Люба появлялась в зале, у меня утраивались силы. А если еще и заметит, улыбнется, то я готов был горы своротить. Помню ее удивительные вольные на музыку Баха. То была ожившая поэзия. И я, с детства огрубевший в уличных компаниях, вдруг понял, как чудесный танец может задеть душу», — вспоминал Андрианов.
Николай и Любовь поженились после Игр 1972 года и поселились во Владимире, в одном доме с тренером Толкачевым. Пара искренне рассказывала о своих отношениях, не стесняясь признавать наличие мелких ссор и конфликтов. В браке у них родилось двое сыновей — Сергей и Владимир.
«Ссоримся, ругаемся, и тут же миримся. У него характер легкий. Он быстро отходит, а я тяжелая, у меня дольше. Лучше у него спросить, легко ли ему со мной. Глава семьи? Он считает, что я. Я считаю, что он. Получается, что вместе», — рассказывала Бурда.
После московской олимпиады Андрианов завершил карьеру. Он хотел уйти в тренерство — чувствовал, что нуждается в том, чтобы помогать детям. Так же, как когда-то ему самому помог Толкачев. В 1994 году с Андриановым связался его бывший соперник, японец Мицуо Цукахара. Он предложил Николаю работу в Японии, и на восемь лет Андрианов уехал развивать гимнастику за границу. В числе прочих он тренировал родного сына Цукахары Наойю, который впоследствии стал олимпийским чемпионом.
В 2002 году Андрианов стал директором спортшколы во Владимире — той самой, в которой сам и начинал. Но спустя несколько лет Николай начал испытывать необычные проблемы со здоровьем. Ему становилось все сложнее прямо ходить, периодически он терял сознание. Врачи поставили редкий диагноз — атрофия мозга. Бурда, несмотря на то что спортсмены развелись в начале 2000-х годов, была рядом с бывшим супругом в трудные времена.
Болезнь прогрессировала, мозг Андрианова терял контроль над телом. Говорить и вставать гимнаст больше не мог, руки и ноги окончательно перестали слушаться. 21 марта 2011 года великого чемпиона не стало. В спортшколе, которую назвали именем Толкачева, открыли мемориальную доску, а вскоре во Владимире появился Андриановский сквер.
Автор: Роберт Шилькович