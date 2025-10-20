Доживал прикованным к кровати: гениального чемпиона убила редкая болезнь

«Как я нашел Колю? Скорее всего, по интуиции. Это знание и опыт, а не просто наитие. Я многих просмотрел. Есть определенные тесты. Один из них Андрианов выполнил отлично. У ребенка выработан характер — борьба за преобладание. Быть на улице первым, жажда борьбы — это очень важно. Небоязнь этой борьбы, не уступить не только равным, но и старшим. Он везде хочет быть первым», — говорил о воспитаннике Толкачев.