Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира

Валентина Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка.

Источник: РБК Спорт

Болгарская гимнастка Валентина Георгиева была травмирована в квалификации на чемпионате мира 2025-го года в Индонезии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Георгиева получила повреждение при исполнении опорного прыжка. Она не смогла самостоятельно покинуть зал. Гимнастку отнесли на руках медики и вспомогательный персонал.

19-летняя Георгиева является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в опорном прыжке. Она также участвовала на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заняв пятое место в опорном прыжке.

Чемпионат мира в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.