Мельникова с лучшим результатом отобралась в финал ЧМ в многоборье

Гимнастка Мельникова с первого места квалифицировалась в финал ЧМ в многоборье.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова вышла в финалы соревнований в многоборье, а также в опорном прыжке и на брусьях на чемпионате мира, который проходит в Индонезии.

Мельникова выиграла квалификацию в многоборье, набрав по сумме четырех упражнений 54,566 балла. Также она заняла первое место в опорном прыжке (14,499) и третье на разновысоких брусьях (14,500).

Также в финалы вышли россиянки Людмила Рощина с седьмым результатом в многоборье (52,065), Анна Калмыкова, ставшая пятой в опорном прыжке (13,916), и Лейла Васильева, занявшая пятое место на разновысоких брусьях (14,200).

Чемпионат мира проходит в Джакарте и завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах исключено.