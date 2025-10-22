Российский гимнаст остался без медалей ЧМ в многоборье

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Чемпион России по спортивной гимнастике 2025 года в многоборье Даниел Маринов занял седьмое место и остался без медалей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, который проходит в Индонезии.
По сумме всех упражнений Маринов набрал 80,766 балла. Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион японец Дайки Хасимото (85,131 балла), второе место занял китаец Чжан Бохэн (84,333), тройку медалистов замкнул швейцарец Ной Зайферт (82,831).
Чемпионат мира проходит в Джакарте и завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.