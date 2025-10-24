Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии в личном многоборье, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Мельникова завоевала золото на чемпионате мира в Джакарте, набрав 55,066 балла по сумме четырех упражнений. Второе место заняла американка Лиэнн Вон (54,966). Третьей стала китаянка Чжан Цинъин (54,633). Россиянка Людмила Рощина заняла 11-е место, набрав 51,999 балла.
«Уважаемая Ангелина Романовна! Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира. Ваше триумфальное выступление в личном многоборье — это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал вас на пути к медали высшей пробы», — говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность в том, что «благодаря таланту, мастерству, твёрдости характера» Мельникова продолжит покорять новые спортивные вершины.
Спортсменка является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 года в личном многоборье и четыре победы на чемпионатах Европы.
Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.