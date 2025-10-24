Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира

«Уважаемая Ангелина Романовна! Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира. Ваше триумфальное выступление в личном многоборье — это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал вас на пути к медали высшей пробы», — говорится в телеграмме.