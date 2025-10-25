Ричмонд
Маринов и Якубов остались без медалей в опорном прыжке на чемпионате мира

Российские гимнасты Маринов и Якубов остались без медалей в опорном прыжке на ЧМ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские гимнасты Мухаммаджон Якубов и Даниел Маринов заняли шестое и седьмое места соответственно в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

Якубов за свое выступление получил 14,183 балла, Маринов — 14,150 балла. Победителем соревнований стал олимпийский чемпион Парижа 2024 года в этой дисциплине Карлос Юло (14,866 балла) из Филиппин. Серебряную медаль завоевал представитель Армении Артур Давтян (14,833). Третье место занял украинец Назар Чепурный (14,483).

Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.