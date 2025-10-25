Маринов занял восьмое место в упражнениях на перекладине на ЧМ

Чемпионат мира проходил в Джакарте с 19 по 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.