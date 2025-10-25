Ричмонд
Маринов занял восьмое место в упражнениях на перекладине на ЧМ

Гимнаст Маринов стал восьмым в упражнениях на перекладине на ЧМ в Индонезии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянин Даниел Маринов занял восьмое место в упражнениях на перекладине на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

Маринов упал в начале выступления и получил от судей 12,566 балла. Двукратным чемпионом мира в этой дисциплине стал американец Броуди Мэлоун (14,933), серебро завоевал трехкратный олимпийский чемпион японец Дайки Хасимото (14,733), бронзу — британец Джо Фрейзер (14,700).

Ранее Маринов завоевал бронзу на брусьях.

Чемпионат мира проходил в Джакарте с 19 по 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.