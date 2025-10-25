Российские гимнасты стали четвертыми в медальном зачете на ЧМ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии и заняла четвертое место в медальном зачете.
Чемпионат мира проходил в Джакарте с 19 по 25 октября.
Сборная России с 4 (2 золота — 1 серебро — 1 бронза) наградами стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая (3−1−3), второй стала сборная Японии (2−2−1), третьей — сборная США (2−1−2).
Три медали в составе сборной России завоевала Ангелина Мельникова, ставшая чемпионкой мира в многоборье и опорном прыжке, а также занявшая второе место на брусьях. Бронзовую награду в упражнениях на брусьях завоевал Даниел Маринов.
Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.