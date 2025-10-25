Ричмонд
Хоркина прокомментировала выступления российских гимнастов на ЧМ в Джакарте

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте может стать началом нового пути для российских атлетов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть хорошая новость. Сегодня завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в многоборье, в опорном прыжке и взяла серебро на моих любимых брусьях. Это отличный подарок для всех любителей гимнастики. Может, все только начинается?» — цитирует Хоркину ТАСС.

На завершившемся чемпионате мира россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав четыре медали. Ангелина Мельникова выиграла три медали — два золота и серебро, бронзу взял Даниел Маринов.