Хоркина прокомментировала выступления российских гимнастов на ЧМ в Джакарте

«У нас есть хорошая новость. Сегодня завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в многоборье, в опорном прыжке и взяла серебро на моих любимых брусьях. Это отличный подарок для всех любителей гимнастики. Может, все только начинается?» — цитирует Хоркину ТАСС.