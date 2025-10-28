Ангелина Мельникова: «За время изоляции мы не растеряли прежний уровень»

Обладательница двух золотых и одной серебряной медалей чемпионата мира 2025 года Ангелина Мельникова в понедельник утром вернулась в Москву из Джакарты. В аэропорту Шереметьево ее встретили оркестр и толпа журналистов. Корреспондент «Известий» и «Спорт-Экспресса» поговорил с лидером сборной России об эмоциях во время турнира, ближайших планах и популярности спортивной гимнастики.
В Джакарте была специфическая еда, всё довольно острое
— Что для вас значил успех в Индонезии?
— Я испытала чувство гордости в первую очередь за то, что наша гимнастика за время изоляции все-таки не растеряла прежний уровень. Он остается не только конкурентоспособным, но и золотым.
— О ваших победах было много публикаций в нашем спортивном инфополе. Можно назвать спортивную гимнастику спортом номер один в России в последние дни?
— Пока была в Джакарте, я отключилась от медиасферы. Но мне мама писала: «На какой канал не переключи, везде спортивная гимнастика». Поэтому я надеюсь, что ее популярность была на уровне.
— Ощущалась поддержка наших болельщиков?
— Все поддерживали. Все с момента нашего отстранения внимательно следят, что будет с нашей гимнастикой. Сейчас очень важный момент. Поддержка вдохновляет.
— Еще один российский призер ЧМ-2025, Даниел Маринов, сказал, что первым делом в России «хлопнет борща». Какие у вас пожелания?
— У меня то же самое. В Джакарте была специфическая еда, всё довольно острое. Соскучилась по нашему климату. Я не очень люблю жаркую погоду, тем более когда высокая влажность. Некомфортно себя чувствую при таких условиях. Лучше холодно, чем жарко.
— Какие планы сейчас? Планируете отдохнуть?
— Сейчас поеду в Воронеж — мой родной город. Увижусь с родителями, любимым тренером, она меня очень ждет. Потом вернусь в Москву на базу, буду готовиться к клубным соревнованиям в Германии. Выступлю там и потом уже возьму отпуск.
Самой ценной назову медаль в многоборье
— Хотели бы выступить на Олимпиаде-2028?
— Да, я надеюсь, что здоровье мне позволит и всё будет хорошо. Я хотела бы там выступить.
— А ведь собирались на покой…
— Наверное, возможность участвовать в международных стартах дала мне дополнительные эмоции, силы и новый импульс.
— Верите в реальность того, что произошло на чемпионате мира-2025?
— Я пока, если честно, не особо верю. До сих пор вспоминаю эмоции финала многоборья, как я увидела цифру «1» напротив своего имени и фамилии. Думаю, все еще я не осознаю, что случилось. Мне потребуется какое-то время.
— Какие впечатления оставила Джакарта как город?
— За две недели мы два раза посетили торговый центр и один раз — бассейн. Всё. Всё остальное время ходили от отеля до тренировочной базы.
— Какая медаль стала самой ценной?
— Многоборье. Потому что она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой.
— Светлана Хоркина вас на этот раз поздравляла?
— Да, конечно. Она отправила целое видео.
— Что там было?
— Просто ее эмоции. Она и перед соревнованиями всегда желает мне удачи, очень поддерживает меня. В том видео она рассказывала о своих эмоциях и поздравляла с победой.
— Кто-то еще из знаменитых гимнастов писал, поздравлял?
— Да, Алексей Немов и Алия Мустафина.
Дарик Агаларов