«Пообещали бить, пока не изуродуют»: скандал в румынской гимнастике

«Издевательства происходили не только в тренировочном зале, это были и притеснения. Я подала жалобу, которую федерация полностью проигнорировала. Почти все понимают, о чем я говорю: именно те, с кем я тренируюсь в зале, издевались надо мной и пытались заставить меня сдаться морально. Я не ожидала, что столкнусь с такой дискриминацией. Возможно, я когда-нибудь все расскажу, но думаю, каждый может сделать свои выводы, потому что все знают, с кем я тренируюсь в зале», — приводит слова Голготэ Prosport, «Федерация отдает предпочтение одной гимнастке, а не определенным гимнасткам, одной спортсменке, и все. То, что произошло, — это плохо, надеюсь, в будущем будут приняты меры. Не знаю, сколько людей смогли бы достичь того же, что и я, учитывая мои страдания. Никто не знает, сколько я пережила. Могу сказать, что много раз другие гимнастки подходили ко мне и говорили, что слышали от этого человека, что кто-то будет бить меня по лицу до тех пор, пока меня не изуродуют, и что мне понадобится пластическая операция», — добавила она.