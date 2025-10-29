«Пообещали бить, пока не изуродуют»: скандал в румынской гимнастике

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Румынская гимнастка Дениса Голготэ обвинила членов национальной команды в издевательствах и угрозах причинением тяжкого вреда здоровью по ходу чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
В нынешнем сезоне Голготэ вернулась в спорт после пятилетнего перерыва. На прошедшем чемпионате мира в Индонезии 23-летняя спортсменка не смогла побороться за медали. Согласно данным портала Prosport, обвинения Голготэ касались 18-летней гимнастки Сабрины Манеки-Войни и ее матери, тренера сборной Румынии Камелии Войни.
«Издевательства происходили не только в тренировочном зале, это были и притеснения. Я подала жалобу, которую федерация полностью проигнорировала. Почти все понимают, о чем я говорю: именно те, с кем я тренируюсь в зале, издевались надо мной и пытались заставить меня сдаться морально. Я не ожидала, что столкнусь с такой дискриминацией. Возможно, я когда-нибудь все расскажу, но думаю, каждый может сделать свои выводы, потому что все знают, с кем я тренируюсь в зале», — приводит слова Голготэ Prosport, «Федерация отдает предпочтение одной гимнастке, а не определенным гимнасткам, одной спортсменке, и все. То, что произошло, — это плохо, надеюсь, в будущем будут приняты меры. Не знаю, сколько людей смогли бы достичь того же, что и я, учитывая мои страдания. Никто не знает, сколько я пережила. Могу сказать, что много раз другие гимнастки подходили ко мне и говорили, что слышали от этого человека, что кто-то будет бить меня по лицу до тех пор, пока меня не изуродуют, и что мне понадобится пластическая операция», — добавила она.
Федерация гимнастики Румынии в ответ на обвинения Голготэ в релизе на официальном сайте отметила, что в сборной отсутствует фаворитизм в пользу какой-либо из спортсменок, а подготовку к чемпионату мира все проводили в равных условиях. Также организация осудила любые формы дискриминации и неравенства и продолжит расследование поданных Голготэ жалоб.
Однако, по данным портала, в Олимпийском комитете Румынии призвали к внутреннему расследованию и немедленным санкциям. В противном случае в организации пригрозили приостановкой выплат в бюджет федерации гимнастики страны.
Голготэ является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года.