Крамаренко заявила о намерении вернуться в спорт

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Лала Крамаренко заявила, что намерена продолжить спортивную карьеру.
Крамаренко в июле 2024 года перенесла операцию на колене. В октябре гимнастка рассказала РИА Новости, что все еще ожидает получения нейтрального статуса. Ранее гимнастке не дали нейтральный статус, она отправила повторную заявку после смягчения критериев допуска россиян со стороны Международной федерации гимнастики (FIG).
«Я восстанавливаюсь после операции. Я могу сказать, что надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Конечно же, очень хочется видеть наших спортсменов на международной арене, чтобы вернуть все те эмоции, что были раньше. Я официально возвращаюсь в спорт», — сказала Крамаренко на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».
«Как мне сказали: “Пока не убедимся, что ты можешь тренироваться, что у тебя есть силы и, самое главное, что здоровье позволяет это сделать, то только после этого будем рассматривать твое возвращение”. Конечно, попробую, это будет зависеть от колена, состояния здоровья, но буду стараться вернуться», — добавила она.
Крамаренко 20 лет. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Также в активе Крамаренко командное золото чемпионата Европы 2021 года.