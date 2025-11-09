Белорусские батутистки выиграли серебро чемпионата мира в командном первенстве

В женском финале выступили команды из восьми стран. Первый номер белорусской сборной Яна Лебедева показала лучший результат в стартовой подгруппе (58,960 балла), Виолетта Бордиловская была шестой во втором пуле (54,760), а Екатерина Ершова стала третьей в последней восьмерке участниц (56,010). В пересчете на зачетные очки наши девушки набрали 19 пунктов и заняли второе место, уступив 5 баллов чемпионкам из Китая. Тройку замкнули представительницы Японии (17).