Белорусы взяли золото в мужском командном турнире на ЧМ по прыжкам на батуте

За медали в мужском турнире боролись представители Беларуси, России, Испании, Португалии, Германии, Китая, Японии и США. В первом раунде Иван Литвинович получил за свое исполнение 67,090 балла и вывел сборную на позицию лидера с 10 зачетными очками. Во второй подгруппе Себастьян Станкевич (60,960) набрал еще 6 пунктов, а в заключительном круге Андрей Буйлов (61,530) добавил 5 очков. В борьбе за золото белорусское трио на один балл опередило россиян (21 против 20). Третий результат показали португальцы (18).