Белорусы взяли золото в мужском командном турнире на ЧМ по прыжкам на батуте

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены стали победителями командных соревнований на чемпионате мира по прыжкам на батуте 2025 года, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Белорусская ассоциация гимнастики

За медали в мужском турнире боролись представители Беларуси, России, Испании, Португалии, Германии, Китая, Японии и США. В первом раунде Иван Литвинович получил за свое исполнение 67,090 балла и вывел сборную на позицию лидера с 10 зачетными очками. Во второй подгруппе Себастьян Станкевич (60,960) набрал еще 6 пунктов, а в заключительном круге Андрей Буйлов (61,530) добавил 5 очков. В борьбе за золото белорусское трио на один балл опередило россиян (21 против 20). Третий результат показали португальцы (18).

Ранее наши Екатерина Ершова и Станислав Яскевич одержали победу в смешанных синхронных прыжках, а женская команда Беларуси (Ершова, Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская) завоевала серебряные награды в командном первенстве. Планетарный форум в Испании завершится 9 ноября, Андрей Буйлов и Иван Литвинович выступят в финале мужских синхронных прыжков, также Буйлов, Лебедева и Ершова поспорят за медали в индивидуальном зачете.