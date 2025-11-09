Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Чемпионкой мира стала Арина Каляндра (акробатическая дорожка). Серебряные медали в дисциплине «двойной минитрамп» завоевали Михаил Заломин и Галина Бегим. Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов стали серебряными призерами в индивидуальных прыжках. Также российская команда стала второй в многоборье и третьей в двойном минитрампе.