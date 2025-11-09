Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходили в испанской Памплоне.
Чемпионкой мира стала Арина Каляндра (акробатическая дорожка). Серебряные медали в дисциплине «двойной минитрамп» завоевали Михаил Заломин и Галина Бегим. Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов стали серебряными призерами в индивидуальных прыжках. Также российская команда стала второй в многоборье и третьей в двойном минитрампе.
Чемпионат мира проходил с 5 по 9 ноября. Россияне выступали в нейтральном статусе.