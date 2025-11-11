Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийская чемпионка Мельникова выступит за клуб немецкой Бундеслиги

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова продолжит карьеру в Германии — спортсменка будет представлять клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге.

Источник: РИА "Новости"

«В среду я вылечу в Германию, чтобы в конце недели выступить за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в бундеслиге», — рассказала Мельникова в комментарии для ТАСС.

Следующий этап женской гимнастической бундеслиги состоится 15 ноября. Ангелина Мельникова примет участие в соревнованиях однократно, выступив за свой клуб в одном туре немецкого чемпионата.

В состав команды TSV Tittmoning-Chemnitz на данный момент включены 12 гимнасток: восемь представительниц Германии, две спортсменки из Австрии, а также по одной — из Швейцарии и России.