Олимпийская чемпионка Мельникова выступит за клуб немецкой Бундеслиги

«В среду я вылечу в Германию, чтобы в конце недели выступить за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в бундеслиге», — рассказала Мельникова в комментарии для ТАСС.
Следующий этап женской гимнастической бундеслиги состоится 15 ноября. Ангелина Мельникова примет участие в соревнованиях однократно, выступив за свой клуб в одном туре немецкого чемпионата.
В состав команды TSV Tittmoning-Chemnitz на данный момент включены 12 гимнасток: восемь представительниц Германии, две спортсменки из Австрии, а также по одной — из Швейцарии и России.