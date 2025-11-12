Мельникова об отстранении России: «Именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период закалил меня»

Первый — когда узнала, что нас отстраняют от международных стартов. Я тогда не понимала, что делать: продолжать заниматься гимнастикой или закончить? Казалось, что карьера ставится на паузу. Зачем рисковать здоровьем, если я только вернулась с чемпионата мира и Олимпийских игр, у меня уже были те самые две-три заветные медали, о которых мечтала. И я думала: есть ли смысл бороться дальше, за награды рангом ниже?