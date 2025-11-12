Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мельникова о Париже-2024: «Когда увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала об эмоциях от пропуска Олимпиады-2024 в Париже.

Источник: Спортс"

— Когда стало ясно, что гимнастки не будут бороться за Париж, что вы чувствовали? Все-таки вы могли бы стать олимпийской чемпионкой.

— Олимпиаду в Париже я не смотрела полностью, только видела отдельные моменты в соцсетях. Париж — город моды, туда съехалось столько звезд!

Олимпийские игры вообще — не просто спортивное событие для спортсмена, но и для человека это яркое мероприятие. Когда я увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое? Конечно, я следила за девочками, за их выступлениями и победами. Не скажу, что было грустно — скорее печально. Просто от того, что не было возможности выступить.

— Настраиваетесь на Олимпиаду-2028?

— Нужно дождаться решения конгресса. Конечно, пойти к Олимпийским играм вместе с командой было бы здорово. Но если придется идти в одиночку, через личные лицензии — это уже совсем другой путь, гораздо сложнее. Поэтому конкретные планы буду строить в следующем году, — сказала Мельникова.

Снуп Догг кайфует от Олимпиады: плавание с Фелпсом, тусовки с Билли Джин Кинг и боление за Байлс.