Мельникова о Париже-2024: «Когда увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?»

Олимпийские игры вообще — не просто спортивное событие для спортсмена, но и для человека это яркое мероприятие. Когда я увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое? Конечно, я следила за девочками, за их выступлениями и победами. Не скажу, что было грустно — скорее печально. Просто от того, что не было возможности выступить.