Горносько победила в многоборье на международном турнире в Пекине

Ранее на Кубке «Небесная грация» наши спортсменки завоевали по шесть наград в юниорском и пре-юниорском зачетах — призерами стали Кира Бабкевич, Маргарита Журович, Ксения Бондаренко, Ксения Евдокимова и Вера Конопацкая. 14 ноября на соревнованиях в Пекине состоятся финалы у сениорок в отдельных видах, также девушки разыграют медали в групповых упражнениях.