Горносько победила в многоборье на международном турнире в Пекине

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько выиграла многоборье на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок “Небесная грация”, который проходит в столице Китая Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в самом престижном виде программы у сениорок приняли около полусотни гимнасток из 23 стран. Победный результат Горносько составил 123,8 очка, серебряную медалистку Марию Борисову из России Алина опередила почти на балл. Тройку лучших дополнила россиянка Ева Кононова (119,75). В десятку сильнейших попали еще две белоруски: Николь Леута заняла седьмое место, Дарья Грохотова замкнула топ-10.

Ранее на Кубке «Небесная грация» наши спортсменки завоевали по шесть наград в юниорском и пре-юниорском зачетах — призерами стали Кира Бабкевич, Маргарита Журович, Ксения Бондаренко, Ксения Евдокимова и Вера Конопацкая. 14 ноября на соревнованиях в Пекине состоятся финалы у сениорок в отдельных видах, также девушки разыграют медали в групповых упражнениях.