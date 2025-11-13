В Германии объяснили украинцам, почему допустили россиянку: «Наша задача — дать платформу всем спортсменам»

Ранее стало известно, что россиянка будет представлять клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге.
"Наши правила основываются на рекомендациях Международной федерации гимнастики (FIG). Это означает, что спортсмены, одобренные FIG или классифицированные как нейтральные спортсмены, также имеют право соревноваться у нас.
В этом случае, если Ангелина Мельникова была признана FIG нейтральной спортсменкой и имеет международное право участвовать в соревнованиях, это одобрение также распространяется и на наши соревнования.
Мы прежде всего рассматриваем себя как организаторов спортивных мероприятий, задача которых состоит в том, чтобы обеспечить всем спортсменам платформу для занятий своим видом спорта в мирных соревнованиях. У нас нет ни возможностей, ни мандата расследовать или оценивать политические действия отдельных спортсменов. Поэтому мы верим, что такие оценки и решения принимаются FIG с усердием и ответственностью", — сказал Гетц.
В состав команды TSV Tittmoning-Chemnitz на данный момент включены 12 гимнасток: восемь представительниц Германии, две спортсменки из Австрии, а также по одной из Швейцарии и России.