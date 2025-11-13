Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии объяснили украинцам, почему допустили россиянку: «Наша задача — дать платформу всем спортсменам»

Глава Немецкой гимнастической лиги Михаэль Гетц ответил на запрос украинских СМИ по поводу участия в гимнастической Бундеслиге олимпийской чемпионки из России Ангелины Мельниковой.

Источник: Getty Images

Ранее стало известно, что россиянка будет представлять клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге.

"Наши правила основываются на рекомендациях Международной федерации гимнастики (FIG). Это означает, что спортсмены, одобренные FIG или классифицированные как нейтральные спортсмены, также имеют право соревноваться у нас.

В этом случае, если Ангелина Мельникова была признана FIG нейтральной спортсменкой и имеет международное право участвовать в соревнованиях, это одобрение также распространяется и на наши соревнования.

Мы прежде всего рассматриваем себя как организаторов спортивных мероприятий, задача которых состоит в том, чтобы обеспечить всем спортсменам платформу для занятий своим видом спорта в мирных соревнованиях. У нас нет ни возможностей, ни мандата расследовать или оценивать политические действия отдельных спортсменов. Поэтому мы верим, что такие оценки и решения принимаются FIG с усердием и ответственностью", — сказал Гетц.

В состав команды TSV Tittmoning-Chemnitz на данный момент включены 12 гимнасток: восемь представительниц Германии, две спортсменки из Австрии, а также по одной из Швейцарии и России.