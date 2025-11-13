В Германии объяснили украинцам, почему допустили россиянку: «Наша задача — дать платформу всем спортсменам»

Мы прежде всего рассматриваем себя как организаторов спортивных мероприятий, задача которых состоит в том, чтобы обеспечить всем спортсменам платформу для занятий своим видом спорта в мирных соревнованиях. У нас нет ни возможностей, ни мандата расследовать или оценивать политические действия отдельных спортсменов. Поэтому мы верим, что такие оценки и решения принимаются FIG с усердием и ответственностью", — сказал Гетц.