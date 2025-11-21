Женская сборная Румынии по гимнастике распущена на фоне скандала, пишут СМИ

В октябре по окончании чемпионата мира Голготэ обвинила членов национальной команды в издевательствах и угрозах причинением тяжкого вреда здоровью, не называя имен. Как уточняли румынские СМИ, речь шла о тренере сборной, призере Олимпийских игр 1988 года Камелии Войне, и ее дочери, 18-летней Сабрине Манеки-Войне, которая, как и Голготэ, входит в состав сборной Румынии. Голготэ, а также спортсменки Мара Чеплински и Анамаерия Михэеску после ЧМ подали жалобу в Федерацию гимнастики Румынии. В ноябре бывшая румынская гимнастка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о регулярных побоях в детстве со стороны Войни.