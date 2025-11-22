Российский гимнаст-юниор круто выступил на чемпионате мира. Завоевал золото и заработал квоту для страны

Духно начинал в сильнейшей подгруппе, по классике, с вольных упражнений, где имеет одну из самых высоких баз трудности в сезоне — 6,2, которую показал в квалификации взрослого ЧР в Сириусе. В Маниле база была 5,9, поскромнее, но этого хватило, чтобы показать лучший результат с отрывом от второго места в 0,267 балла. Упражнение на коне прошло стабильно (13,833), на кольцах, где спортсмен не является специалистом, сделал свое (13,233), отлично прыгнул опорный прыжок (14,166 для многоборья). А вот на последних двух видах, брусьях и перекладине, допустил ошибки, которые привели к не самым высоким оценкам — 13,433 и 12,900 соответственно. Однако даже этого хватило, чтобы выиграть квалификацию и пройти в финал многоборья с первого места.