Дина Аверина: «Винер меня не очень любила. Она мне сама призналась. Конечно, мне было обидно»

Известная российская гимнастка Дина Аверина, которая является серебряным призером Олимпийских игр 2021 года в Токио, рассказала в интервью, что бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и экс-главный тренер сборной России Ирина Винер ее не очень любила.

Источник: РИА "Новости"

— В одном из интервью ты сказала, что привыкла добиваться всего всегда своим трудом, а вот другие за красивые слова добились каких-то результатов. Это была какая-то конкретная ситуация?

— Ну, это же в сборной всегда было. И до меня. Кого Ирина Александровна любит, того она тащит. Это все знают. А я не была у нее любимчиком. Она меня брала на соревнования, потому что я добивалась первого места. Я выигрывала, поэтому она меня брала. Да Ирина Александровна сама знает это. Она мне сама призналась: «Да, я Аришу любила больше. А тебя я любила за то, что ты занимаешь первые места». Конечно, мне было обидно, что некоторых она любит и тащит, ставит везде на соревнованиях, а меня только за то, что я выигрываю.

— Но получатся, она их не за красивые глаза любит? Они тоже показывали какие-то результаты.

— Ну, не все же. Бывало, теряли, но при этом она их все равно тащила, вытаскивала.

— В мое время такого я не припомню. Может быть, нас всего было только двое — я и Амина Зарипова.

— А у нас-то большая скамейка запасных.

— Я, честно говоря, знала, что она больше любит Амину…

— Да, это я тоже знала.

— Они с Аминой вместе жили в Ташкенте. Я понимала, что для Амины она как вторая мама, а я тоже ей нравлюсь, любит она меня, но все равно — Амина это Амина. Но честно говоря, я думала: «И слава богу, что я не любимица, что от меня сильно много не требуют, я себе спокойно живу».

— В этом тоже плюс. Она меня не очень любила и меньше трогала. Ну, не всегда, конечно. Но я говорила: «Слава богу! Пускай Ирина Александровна тренирует любимчика, а я буду спокойно с Верой Николаевной. Меньше травм у меня будет». Это плюс, да. Но все равно как-то было обидно.

— То есть, получается, когда вы брали все медали со всех соревнований, все равно ты чувствовала, что нет той самой любви к тебе и благодарности за эти медали?

— Да. Она меня полюбила только после Олимпиады. Она сказала: «Да, это так».