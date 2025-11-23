Дина Аверина: «Винер меня не очень любила. Она мне сама призналась. Конечно, мне было обидно»

— Ну, это же в сборной всегда было. И до меня. Кого Ирина Александровна любит, того она тащит. Это все знают. А я не была у нее любимчиком. Она меня брала на соревнования, потому что я добивалась первого места. Я выигрывала, поэтому она меня брала. Да Ирина Александровна сама знает это. Она мне сама призналась: «Да, я Аришу любила больше. А тебя я любила за то, что ты занимаешь первые места». Конечно, мне было обидно, что некоторых она любит и тащит, ставит везде на соревнованиях, а меня только за то, что я выигрываю.