Немецкий гимнастический клуб разорвал контракт с Мельниковой

Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.