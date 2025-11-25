Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий гимнастический клуб разорвал контракт с Мельниковой

Немецкий гимнастический клуб разорвал контракт с чемпионкой ОИ Мельниковой.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не будет выступать в составе немецкого клуба TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической Бундеслиги, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на тренера клуба.

Мельникова подписала контракт с клубом в начале ноября. Россиянка 15 ноября в составе команды стала победительницей в многоборье в туре немецкой гимнастической Бундеслиги, набрав 55,40 балла, что стало лучшим результатом в клубе.

Тренер команды Татьяна Бахмайер рассказала, что Мельникова не будет принимать участие в финале Бундеслиги в Гейдельберге 29 ноября. По информации издания, руководство клуба приняло такое решение для снижения давления на тренеров клуба.

Ранее мэр города Эсслинген-на-Неккар Маттиас Клопфер призвал клуб пересмотреть свое решение о приглашении Мельниковой.

Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.