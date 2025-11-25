«Политические дискуссии»: Мельникова ответила на отказ выступить в Германии

«Спортивная арена — это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают на что они способны в своем любимом деле. Именно спорт дает возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства. Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты. Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом», — добавила Мельникова.