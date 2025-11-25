«Страшно возмущена и расстроена». Родионенко — об отмене выступления Мельниковой в Германии

Второй день юбилейного, 30-го международного турнира по спортивной гимнастике «Кубок Воронина» через два часа после начала соревнований был омрачен новостью, которую сообщила Ангелина Мельникова: спортсменка не примет участия в финале Бундеслиги, куда ее пригласили после чемпионата мира и на одном этапе которой она успешно выступила.
О том, что стало причиной смены планов немецкой стороны, как это восприняла Ангелина и куда теперь в плане международных стартов смотрит руководство сборной России, «СЭ» рассказала старший тренер команды Валентина Родионенко.
Это политические дела
— Мельникова сообщила, что не выступит на финале Бундеслиги за клуб Хемница, указав как причину «политические дискуссии». Вы знали об этом?
— Знали. История там следующая: изначально был протест Украинской федерации гимнастики, еще до того этапа, на котором она выступила и выиграла. Но затем ей принесли извинения и сказали, что в финале она выступить не сможет. Ну как это можно комментировать? Это политические дела.
— Где сейчас находится Ангелина?
— На сборе, на базе «Озеро Круглое». Она вернулась, она страшно возмущена, расстроена, она не ожидала, что к ней так отнесутся, хотя мы ее убеждали, что она должна была быть к подобному готова. Германия же решила пригласить ее сама. Это клубы. Но получилась история, когда одна страна возмущена. Они обратились повторно, видимо, уже на другом уровне принятия решения, и вмешалась чистая политика. И Ангелина пострадала.
— В начале этого года у нас была клубная история в Италии, Листунова выступала, Мельникова ездила гостем. Приглашение в Италию, как вы думаете, может повториться? То есть наших девчонок мы можем там увидеть?
— Все может быть. Но мы сейчас так живем, когда не знаем, что придумают завтра.
Операция на ахилле Листуновой была неудачной
— Вы же в любом случае планируете следующий международный сезон?
— Мы планируем. Но не все от нас зависит, вы же понимаете. На будущий год пройдут юношеские Олимпийские игры. Раньше туда допускалось по одному человеку от страны, теперь команда, которая будет состоять из трех человек. О командном допуске для России от международной федерации (FIG) мы пока только читали в новостях, но документов не видели. Но мы прекрасно понимаем, что в любом случае одного спортсмена каждого пола допустят.
— На кого будет ставка у юниорок?
— На Каюмову. Еще не сбрасываем со счетов Гайнулину, хотя с многоборьем у нее большие проблемы. Сейчас я была в Казани, на первенстве сильнейших у юниоров, там выиграла Бабикина из Московской области, очень сильная девочка. На Кубок Воронина ее не допустили, что-то с сердцем, врачи решили пока не нагружать. Есть несколько девочек, три-четыре достойных человека, которые смогут бороться, если нас допустят в команде.
— А если говорить о взрослых?
— Мы ждем конгресса Европейской федерации гимнастики, ждем результаты голосования по допуску России. Многие гадают, зависит ли этот результат от того, кто возглавит европейскую федерацию, но я считаю, что не зависит. От них, президентов, по-моему, ничего не зависит, так как голосуют представители стран. Для нас очень важно, допустят ли нас до чемпионата Европы. Если нет, то мы не сможем отобраться командой на чемпионат мира, только личниками. Ждем это голосование с ужасом.
— Если все же говорить о составе основы женской сборной, это все те же — Мельникова, Рощина, Калмыкова и Листунова?
— Листунова — в любом случае. Может быть, не все снаряды, потому что, возможно, ее операция на ахилле была неудачной, он болит. Мы сейчас будем искать кого-то, чтобы посмотрели, что можно сделать. Запросим второе мнение, потому что ее тянет, ей грубо зашили. Посмотрим. Будем искать возможности, потому что так нельзя, спортсменку нужно поддержать, она может делать брусья, бревно, но с акробатикой пока проблемы. Работаем над этим.
