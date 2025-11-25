Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Листунова, Маринов, Рощина, Заика, Куляк одержали победы, другие результаты

Спортивная гимнастика.
Кубок Воронина.
Москва.
Мужчины.
Опорный прыжок.
1. Алексей Усачев (Россия) — 13,833.
2. Артур Давтян (Армения) — 13,650.
3. Даниэл Маринов (Россия) — 13,183.
Вольные упражнения.
1. Иван Куляк (Россия) — 13,400.
2. Артур Давтян (Армения) — 13,100.
3. Богдан Ильинков (Беларусь) — 12,800.
Конь.
1. Нариман Курбанов (Казахстан) — 15,033.
2. Ранель Сафиуллин (Россия) — 13,966.
3. Савелий Съедин (Россия) — 13,600.
Кольца.
1. Илья Заика (Россия) — 14,133.
2. Артур Давтян (Армения) — 13,733.
3. Алексей Ростов (Россия) — 13,033.
Параллельные брусья.
1. Даниэл Маринов (Россия) — 14,633.
2. Иван Куляк (Россия) — 14,100.
3. Артур Давтян (Армения) — 13,233.
Перекладина.
1. Сергей Найдин (Россия) — 14,100.
2. Савелий Съедин (Россия) — 13,833.
3. Богдан Ильинков (Беларусь) — 13,066.
Женщины.
Опорный прыжок.
1. Елизавета Ус (Россия) — 13,017.
2. Эвелина Ежова (Казахстан) — 12,716.
3. Людмила Рощина (Россия) — 12,499.
Брусья.
1. Виктория Листунова (Россия) — 14,766.
2. Людмила Рощина (Россия) — 14,066.
3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) — 12,733.
Бревно.
1. Екатерина Андреева (Россия) — 13,400.
2. Анастасия Сманцер (Беларусь) — 13,233.
3. Людмила Рощина (Россия) — 12,200.
Вольные упражнения.
1. Людмила Рощина (Россия) — 13,466.
2. Эвелина Ежова (Казахстан) — 12,700.
3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) — 12,466.