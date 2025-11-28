Наши гимнасты возвращаются на чемпионат Европы! Им одобрили выступление в нейтральном статусе

«Это маленькая, но очень важная победа, — заявила “СЭ” двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. — Мы в правильном направлении двигаемся к полноценному возвращению в олимпийскую семью. Мы близки к успеху федерации дзюдо, которая в полном объеме, со всей нашей символикой вернулась на международную арену. Гимнастическая школа СССР и России имеет свой почерк, богатые традиции, победы, титулы. Всем хочется выиграть без главных соперников. Пока мы не выступали, многие выигрывали. Можно ли назвать абсолютными чемпионами тех, кто побеждал без главных соперников? Не знаю. Я считаю, что должно исполняться все, что написано в Олимпийской хартии: должен быть равный доступ для принятия участия в соревнованиях. Так было испокон веков».