Наши гимнасты возвращаются на чемпионат Европы! Им одобрили выступление в нейтральном статусе

Усилия противников россиян оказались тщетными
Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) одобрил возвращение российских спортсменов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение касается всех пяти видов спорта, находящихся под крылом данной организации: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Для двух олимпийских видов спорта — спортивной и художественной гимнастики — это открывает доступ нашим спортсменам к квалификационным турнирам Олимпиады-2028. Международная федерация гимнастики (FIG) ослабила санкции полтора года назад, но из-за позиции европейцев участие наших спортсменов в отборе на Игры в Лос-Анджелесе было под вопросом.
Лед тронулся
В голосовании в Праге приняли участие делегаты 48 из 50 стран, входящих в European Gymnastics. Делегации России и Белоруссии прибыли на заседание в столицу Чехии, но в данном случае не имели права голоса. И все-таки борьба за возвращение завершилась нашей убедительной победой — 27 стран поддержали допуск россиян и белорусов. Решение стало важным этапом в возвращении российских гимнастов на международную арену.
В феврале 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) одной из первых открыла возможность участия в своих турнирах в нейтральном статусе, а в октябре 2025-го россияне триумфально вернулись на чемпионат мира. На первом за несколько лет мировом первенстве в Джакарте российские гимнасты завоевали четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую, заняв четвертое место в медальном зачете. В середине ноября FIG присвоила нейтральный статус уже 250 российским спортсменам и специалистам.
«Мы положительно оцениваем позицию, которую заняла европейская гимнастика, — она подтверждает приверженность принципам Олимпийской хартии, — отметил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. — Решение о возвращении российских спортсменов на европейские соревнования является значимым шагом к восстановлению равенства, уважения и объективности в международном спорте».
«Мы очень счастливы. Мы ждали этого решения, нам было это очень важно. Европейские турниры — это возможность выйти на чемпионат мира. А выход на чемпионат мира — это возможность выйти на Олимпийские игры. Лед тронулся! Мы очень счастливы», — сказала в разговоре с «СЭ» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Равные условия вдохновляют
Решение European Gymnastics стало приятным сюрпризом, поскольку ожидания были совсем другими. Перед конгрессом в Германии разразился скандал с участием олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Звездная россиянка, успешно выступившая на этапе немецкой Бундеслиги, была отстранена от финала по политическим причинам после жалоб проукраинских активистов. После этого немецкая федерация заявила, что будет выступать против участия россиян в чемпионатах Европы и за ужесточение правил выдачи нейтральных статусов для наших спортсменов.
Несмотря на сопротивление Немецкого гимнастического союза, положительное решение в нашу пользу все же принято. European Gymnastics не решился на конфликт с МОК и собственной международной федерацией. Теперь россияне смогут уже в следующем году выступить на ЧЕ по спортивной гимнастике в Хорватии и ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии, а также на всех других континентальных турнирах.
«Спорт — это пространство, где люди из разных стран встречаются на одном помосте, чтобы проявить уважение друг к другу, продемонстрировать мастерство и стремление к совершенству. Для каждого спортсмена возможность честно соревноваться — это фундаментальная ценность, — отметила действующая чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова. — Равные условия вдохновляют нас на движение вперед, позволяют нам раскрывать свои таланты и показывать достойный результат. Мы рады возможности вновь быть частью европейского спортивного сообщества и стремиться к мечтам вместе с сильнейшими».
«Это маленькая, но очень важная победа, — заявила “СЭ” двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. — Мы в правильном направлении двигаемся к полноценному возвращению в олимпийскую семью. Мы близки к успеху федерации дзюдо, которая в полном объеме, со всей нашей символикой вернулась на международную арену. Гимнастическая школа СССР и России имеет свой почерк, богатые традиции, победы, титулы. Всем хочется выиграть без главных соперников. Пока мы не выступали, многие выигрывали. Можно ли назвать абсолютными чемпионами тех, кто побеждал без главных соперников? Не знаю. Я считаю, что должно исполняться все, что написано в Олимпийской хартии: должен быть равный доступ для принятия участия в соревнованиях. Так было испокон веков».
Автор: Егор Сергеев