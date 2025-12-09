Ангелина Мельникова: Да, я закаленная русская девушка

В минувшие выходные Ангелина Мельникова выводила команду «Чародейки» на финал гимнастической Премьер-лиги. Эти соревнования девушки выиграли у соперниц из Besties всухую со счетом 14:0. Сама Ангелина не выступала, что, как позже выяснилось, оказалось даже сложнее, чем выходить на помост. После завершения финала олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира рассказала «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» о своей роли капитана, вспомнила подробности блестяще завершившегося для нее чемпионата мира в Джакарте и поделилась планами на следующие сезоны.
«Если нервничает наставник — нервничает и его ученик»
— Ты здесь капитан команды «Чародейки». Как чувствуешь себя в этой роли?
— В роли капитана очень волнительно, и у меня были мысли, что, конечно, проще самой выйти и сделать свою работу. Когда ты тренер или капитан команды, то ничем не можешь помочь, кроме как найти слова поддержки. Это максимум. Поэтому было сложновато.
— Теперь ты понимаешь, что испытывают тренеры?
— Для меня это герои, у которых есть характер, выдержка. Тренером нужно родиться, потому что приходится выдерживать всё. И самое главное — волнение передается спортсмену: если нервничает наставник — нервничает и его ученик. Поэтому очень важно иметь выдержку. И я пока к этой роли, наверное, не готова.
— Лучше быть спортсменкой?
— На 100%. Спортсменкой быть проще, давайте скажем так.
«Никогда не носила зеленый цвет»
— Со спортсменкой Мельниковой мы предыдущий раз общались на чемпионате России. Ты там успешно выступила в зеленом купальнике, который раньше не упоминала в планах гардероба на чемпионат мира, но в итоге его взяла и в нем выиграла многоборье. Он теперь счастливый?
— Никогда не носила зеленый цвет, не ожидала, что он так потрясающе смотрится и на арене, и на экране. Подумала, что на чемпионат мира я обязательно должна взять этот купальник, отправила его на утверждение в FIG. Не знала до конца, в чем буду делать финал многоборья, и решила, когда проснулась утром в день финала. Просто хотелось яркого настроения.
— На чемпионате России я тебе говорил, что ты в нем выглядишь серьезнее и это может сказаться на соперницах. Почувствовала эту серьезность, когда смотрела в зеркало?
— Почувствовала яркость. Я в принципе люблю быть яркой и макияж стараюсь делать яркий. Поэтому да, думаю, в цветах есть какая-то сила.
— Зеленый теперь счастливый цвет?
— Однозначно, в особенности учитывая, какое количество десятых я выиграла в многоборье на чемпионате мира у второго места.
«На улицу старалась не выходить»
— Как прошел перелет на чемпионат мира в Индонезию?
— Психологически готовилась к длинной дороге. В целом перелет прошел нормально, мы заранее зарегистрировались, чтобы мальчики сидели впереди и все могли вытянуть ноги на спинку кресла перед собой. Это была потрясающая идея, тренеры ее подсказали. Адаптация тоже прошла хорошо, единственное — я не очень люблю жаркий и влажный климат, поэтому на улицу старалась не выходить.
— В 2019 году в Дохе, на чемпионате мира по легкой атлетике, возникало ощущение, что, постоянно находясь то на жаре, то под кондиционером, можно простыть.
— Я люблю кондиционер, люблю прохладу, и, кажется, у меня есть некий иммунитет к подобным вещам. Для меня лучше прохладный климат, чем жаркий. Проблем из-за контрастной смены температуры, с жары в холод, кажется, никогда не возникало.
— Русская гимнастка!
— Да. Закаленная русская девушка.
— Некоторые команды (совершенно точно — румынки) жаловались на пищевые отравления из-за острой кухни в Индонезии. Дениса Голгота сказала, что потеряла 2 кг веса. Как у тебя сложилось с питанием в Джакарте?
— Тренеры нас заранее предупредили, что с питанием нужно быть аккуратными. Но у нас был потрясающий отель, и я ела довольно пресную пищу. Там действительно было много специфической, острой еды. Но мы с девочками питались по стандарту — суп, курица, рыба, ничего экзотического не пробовали.
«Ковер забивают магнезией — и вращения затруднены»
— С другими девушками из команды у вас серьезный (по гимнастическим меркам) разрыв в возрасте и в опыте. Молодые девчонки советовались с тобой по каким-то прикладным моментам?
— Да. Спрашивали, как прошел мой первый чемпионат мира, о моих эмоциях. Я им рассказала. Также говорила, куда можно ходить, куда нельзя, чего примерно ждать. Считаю, что они хорошо справились, выступления были достойные. Нашу команду отметили, в особенности после опробования на снарядах. Сказали, что мы хорошо выглядим, учитывая три с половиной года изоляции. Конечно, российская гимнастика не потеряла уровень. Так что на следующий год, я надеюсь, всё будет хорошо.
— Снаряды «Тайшан», которые были на чемпионате мира, для многих оказались в новинку. Спортсмены не знали эту фирму, не работали на них раньше. У тебя возникли подобные проблемы?
— Я выступала на этих снарядах в 2018 году на чемпионате мира в Дохе. Вот там я очень удивилась, насколько они жесткие. Но сейчас мы приехали подготовленные, потому что тренеры сборной нам заранее поставили на опорный прыжок американский стол, по жесткости похожий на «Тайшан».
— Были жалобы, что ковер тугой с точки зрения вращений.
— Да, это правда, это я точно могу отметить, потому что у ковра очень плотный и высокий ворс. Из-за этого действительно не крутилась нога на вольных. Причем в тренировочном зале крутилась нормально, а в соревновательном — не очень. Потому что его забивают магнезией, еще и ребята выступают на одном ковре с девочками. Кругом магнезия, и вращения затруднены. Знаю, что многие жаловались на вращения.
«Подумала: “А вдруг это незаслуженная победа?”
— Ты упомянула десятые, которые удалось вырвать в сумме финала многоборья. Сразу после победы начались рассуждения о твоих вольных: сколько ног было за линией (одна, две, ни одной). В соцсетях, особенно англоязычных, перебирали все варианты. Эти обсуждения тебя коснулись, заставили поволноваться?
— Конечно, я всё читала и сначала переживала из-за своего заступа, потому что мне поставили сбавку 0,1, а на видео с определенного ракурса кажется, что я заступила двумя ногами. Но есть потрясающее видео в интернете, где я делаю этот “Винт-бланш” и ставлю одну ногу на носок, а затем ее двигаю и попадаю точно в границу ковра. Я, конечно, делала это неосознанно, это произошло случайно, но выглядело просто гениально.
После видео я успокоилась, потому что, когда началась шумиха, подумала: «А вдруг это незаслуженная победа?» Внутри были неприятные чувства. Но когда посмотрела видео, просто выдохнула. Думаю, что сработал еще и опыт: ты начинаешь жаться от края ковра, понимаешь, что находишься уже где-то близко к линии, и всеми способами начинаешь стараться отодвинуться от нее. Поэтому так всё и получилось.
— В России ты уже давно гимнастка, от которой ждут хороших результатов и побед. Но теперь и твои основные соперницы из других стран поняли, что Мельникова не пропала, не развалилась, не потеряла мотивацию, что Ангелина в порядке. Начнут просчитывать твою базу, смотреть, что ты делаешь, и готовиться. Как будешь готовиться ты?
— Мне тоже нужно усложняться, и есть где. Очень хотела на чемпионате мира в многоборье прыгать «Ченг», но мы с тренером Константином Сергеевичем Плужниковым выбрали все-таки надежный вариант — «Юрченко два винта». Хотя у меня было очень большое желание прыгать «Ченг», Константин Сергеевич сказал классные слова: «Это, наверное, сейчас было бы неоправданным риском». И мы оставили эту идею. Но да, я бы очень хотела в будущем перенести «Ченг» в многоборье. Да и на вольных есть что усложнять. Скорее всего, упрощу бревно, с которого я в последнее время очень часто падаю со связки «Рондат-бланш».
— На чемпионате мира была целая драма с прыжком «Ченг» как минимум у двух гимнасток из-за опоры на одну руку. У американки это лишь показалось, она коснулась стола пальцами второй руки, а вот немке все-таки сняли балл за одноопорное положение. Скажи как человек, который делает этот прыжок: риск подобной ошибки действительно так высок, можно прийти в стол одной рукой?
— Если честно, я даже не знала, что бывает такая сбавка. И когда увидела технику их прыжка, я как спортсмен начала в голове прокручивать, как именно они прыгают. Казалось, что они делают это через один бок, через одну руку. Подумала: у меня и так плечо иногда болит, когда я даже слегка попадаю на одну опору, а тут девчонки вообще через одну руку. Но потом поняла, как именно они прыгают. Это та техника, которую мы используем на вольных на «Винт-бланш», то есть практически безопорное положение, они пролетают полностью и делают два «Бланша» с двумя винтами. Мы такую технику и не учили никогда, я прыгаю классический «Ченг».
— Бревно упростишь, «Ченг» в многоборье… Что по вольным и брусьям? На последних у тебя и так хорошая многоборская база.
— Она под многоборье, да. Не могу сказать, что на медаль в финале брусьев, для многоборья нормально. Я ее оставлю, это максимум, добавить уже нечего.
— А на вольных?
— Могу добавить десятую, может, две.
«Забыть, что я гимнастка»
— Как тебе Кайлия Немур на брусьях вживую?
— Это вообще шикарно!
— Ты увидела и других новых девчонок. Сильное поколение пришло после Парижа?
— Я сейчас смотрела юниорский чемпионат мира, и он меня больше впечатлил. Подрастающее поколение, которое на следующий год выходит на взрослый помост, довольно сильное. А вот те, кто выступает сейчас, не настолько, потому что в данный момент идет смена поколений. У молодежи еще нет опыта, «старички» уже вроде как уходят, в общем, сейчас происходит что-то непонятное. Плюс этот чемпионат мира был все-таки немножко попроще, потому что все после Олимпийских игр решили взять паузу.
— Но следующий чемпионат мира будет уже не такой простой. А затем они будут еще сложнее и сложнее, потому что Лос-Анджелес на горизонте. С имеющимся набором травм, проблем, многолетней усталости от гимнастической рутины — как ты видишь этот период для себя?
— Я вижу свой путь до Лос-Анджелеса. Но с более грамотным подходом. Необходимо уделять много времени и внимания здоровью, потому что это мой основной ресурс, который иногда страдает и в силу возраста, и в целом у гимнасток. Всегда говорю тренерам, что для меня самое главное, чтобы ничего не болело, тогда я могу выйти и сделать всё что угодно. Главное, чтобы ничего не болело. В целом, говоря о пути к Олимпиаде, я вижу его как определенный, индивидуальный, собранный под меня рабочий план с особым вниманием к здоровью. Не только физическому, но и психологическому.
— Есть такая фраза: в элите уже победа определяется не тем, кто как тренируется, а тем, кто как восстанавливается.
— Да, это правда. Я тоже к 25 годам осознала, что восстановлению нужно уделять примерно такое же количество времени, как и тренировкам.
— В какой ты сейчас фазе восстановления? Ты взяла паузу и начнешь подготовку к сезону позже? Мне говорили, что у вас с 5 декабря сбор.
— У нас идет сбор, я пока в легком режиме — тренируюсь, просто чтобы поддерживать форму, ничего больше. Начну активно тренироваться где-то с середины января. Пока спокойно, потому что был очень непростой период, насыщенный соревнованиями. Я морально, наверное, подустала от всякого такого давления, напряжения. И сейчас мне надо выдохнуть, отдохнуть, отвлечься от гимнастики. Забыть, что я гимнастка.
Следующий год на самом деле будет очень непростой. У нас чемпионат Европы в Хорватии, затем чемпионат мира. Вторая половина года будет ударная.
Сергей Лисин