Ангелина Мельникова: Да, я закаленная русская девушка

— Если честно, я даже не знала, что бывает такая сбавка. И когда увидела технику их прыжка, я как спортсмен начала в голове прокручивать, как именно они прыгают. Казалось, что они делают это через один бок, через одну руку. Подумала: у меня и так плечо иногда болит, когда я даже слегка попадаю на одну опору, а тут девчонки вообще через одну руку. Но потом поняла, как именно они прыгают. Это та техника, которую мы используем на вольных на «Винт-бланш», то есть практически безопорное положение, они пролетают полностью и делают два «Бланша» с двумя винтами. Мы такую технику и не учили никогда, я прыгаю классический «Ченг».