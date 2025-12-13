Гениальный русский тренер, сделавшая Мамун олимпийский чемпионкой, переехала в Италию. Ей доверили топ-гимнастку

Несмотря на продолжительное отстранение российских спортсменов, на мировой арене все еще признают нашу школу художественной гимнастики. Даже сейчас специалисты очень востребованы и могут найти работу не только в России. Федерация гимнастики Италии официально объявила нового тренера клуба «Фабриано» — это Амина Зарипова, которая подготовила к Олимпиаде-2016 Маргариту Мамун.
Этот клуб очень важен для всей страны, так как там числится первый номер сборной — чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Париже София Раффаэли. На протяжении долгого времени у главной звезды были проблемы с тренерами — выдающийся специалист Джульетта Канталуппи уехала в Израиль и начала работать с их сборной, после этого были серьезные разборки из-за обвинений в насилии других тренеров. В таких обстоятельствах Раффаэли продолжала выступать и завоевывать медали.
Видно, что для федерации гимнастики Италии было очень важно найти сильного тренера для Софии, что отметила и президент Андреа Фаччи:
«Мы искали не только тренера. Раффаэли — опытная гимнастка, а также довольно самодостаточная, но ей нужен опытный наставник, хотя вокруг нее была исключительная группа и с этим расширенным персоналом она сумела выиграть золото и две бронзы на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро прошлым летом. Мы больше не будем полагаться на отдельных тренеров, я убеждена, что расширенное сотрудничество принесет больше пользы, оно развивает среду. И так обстоит дело с Аминой. Было не просто добраться до нее, в этом есть заслуга клуба. Амина Зарипова — всемирно известное имя, которая выбрала Фабриано. Она родом из России, работала в Китае — это спортивные и демографические гиганты. Мы рады приветствовать ее в нашем маленьком клубе. Добро пожаловать, Амина, и удачи в будущем».
Также глава регионального комитета федерации гимнастики Италии Майла Морозин раскрыла некоторые подробности сотрудничества:
«Мы рады приезду Зариповой и благодарны президенту за близость и поддержку федерации. Их союз с Раффаэли необычен, с неизведанным потенциалом, но вклад Амины также будет иметь решающее значение для роста Анны Пьерджентили и других гимнасток клуба. Новые упражнения Софии, кстати, были поставлены вместе с Ириной Зеновкой, хореографом Дины и Арины Авериных».
София Раффаэли поделилась первыми впечатлениями от работы с Зариповой:
«Мы уже начали интенсивно работать. Я сразу же нашла с ней общий язык, и мы составляем новые упражнения, которые я уже хочу показать вам. Амина — это тренер с тысячей ресурсов, знает так много людей в художественной гимнастике, и я уверена, что она поможет нам».
Тренер пока не выучила итальянский язык, но сказала, что это временно:
«Я знаю, что приехала в один из лучших клубов в мире, созданный двумя легендами нашей дисциплины — Кристиной Гиуровой и Джульеттой Канталуппи. Я постараюсь продолжить то, что они начали. Я не знала о Фабриано, мне сказали, что это маленький город. Я нашла замечательное, уютное место, наполненное историей и удивительными людьми. Излишне говорить, что я люблю еду и культуру вашей страны, я действительно горжусь тем, что здесь. Италия — единственная в своем роде школа гимнастики, девушки очень талантливы, у нас сразу сложились хорошие отношения. Они настоящие звезды, я постараюсь помочь им показать свои лучшие стороны и поверить в себя».
Алена Волкова