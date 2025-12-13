Гениальный русский тренер, сделавшая Мамун олимпийский чемпионкой, переехала в Италию. Ей доверили топ-гимнастку

«Мы искали не только тренера. Раффаэли — опытная гимнастка, а также довольно самодостаточная, но ей нужен опытный наставник, хотя вокруг нее была исключительная группа и с этим расширенным персоналом она сумела выиграть золото и две бронзы на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро прошлым летом. Мы больше не будем полагаться на отдельных тренеров, я убеждена, что расширенное сотрудничество принесет больше пользы, оно развивает среду. И так обстоит дело с Аминой. Было не просто добраться до нее, в этом есть заслуга клуба. Амина Зарипова — всемирно известное имя, которая выбрала Фабриано. Она родом из России, работала в Китае — это спортивные и демографические гиганты. Мы рады приветствовать ее в нашем маленьком клубе. Добро пожаловать, Амина, и удачи в будущем».