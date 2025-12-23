Ричмонд
© VK, 1999-2025
World Gymnastics допустила 10 российских спортсменов в нейтральном статусе

Десять российских спортсменов получили нейтральный статус от World Gymnastics, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Источник: Reuters

Среди них семь представителей спортивной акробатики — Анна Астафьева, Динара Айсина, Лилия Боталова, Ксения Красивская, Олег Майоров, Елизавета Медведева, Артемий Петровский и трое спортсменов, выступающих в художественной гимнастике — Сабина Байбурина, Амина Идрисова и Алина Русанова.

Также нейтральный статус получили трое представителей тренерского штаба и персонала — Александр Майоров, Виктория Винникова и Дмитрий Винников.

С 1 января 2024 года World Gymnastics допустила российских спортсменов до турниров под эгидой организации при условии получения нейтрального статуса.