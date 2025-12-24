Ричмонд
Мельникова признана спортсменкой года по версии журнала Hello: «Не могу передать, насколько счастлива»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном многоборье Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от получения награды спортсменка года по версии журнала Hello.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году Мельникова выступила на мировом первенстве в Джакарте, завоевав две золотых и одну серебряную медали.

«Я спортсменка года по версии журнала Hello. Впервые в жизни! Не могу передать, насколько счастлива. Это было очень неожиданно. Спасибо редакции!

Для меня большая честь получать награду, находясь в одном зале с Филиппом Киркоровым, Юрой Борисовым, Димой Биланом, Сашей Петровым, Мари Краймбрери и другими профессионалами своего дела.

Счастлива, что то, что я делаю, является значимым и для других людей. Все чаще ощущаю, что спорт становится массовым. Его любят и отмечают. Вчера на сцене задумалась о том, как я благодарна родителям и тренерам. 15 лет они вкладывали в меня свои силы, упорно трудились для того, чтобы я росла как спортсмен. Благодаря их усилиям я получила и звание спортсменки года.

Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает на спортивном пути. И, конечно же, еще раз благодарю редакцию Hello за то, что увидели меня спортсменкой 2025-го», — написала Мельникова в своем телеграм-канале.