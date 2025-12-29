Ричмонд
Мельникова стала десятой в рейтинге спортсменок года по версии L'Equipe

L'Equipe: Мельникова заняла 10-е место в голосовании за лучшую спортсменку года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова расположилась на десятом месте в голосовании за звание лучшей спортсменки 2025 года по версии L'Equipe.

В голосовании 25-летняя Мельникова набрала 72 балла. В 2025 году она завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье, золото мирового первенства в опорном прыжке и серебро на брусьях.

Первое место в списке заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош (628 баллов), второе место заняла американская легкоатлетка Сидни Маклафлин (516), третьей стала ее соотечественница бегунья на короткие дистанции Мелисса Джефферсон (425). На шестой строчке расположилась первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (293).

У мужчин первое место в голосовании занял словенский велогонщик Тадей Погачар (821), вторым стал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис (799), на третьей строчке расположился испанский теннисист Карлос Алькарас (252).

