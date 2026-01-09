Ричмонд
Украинская гимнастка о россиянках и белорусках: «Эти страны очень вызывающе себя ведут. Морально очень сложно»

Украинская гимнастка Мария Высочанская дала интервью, в котором заявила, что ей морально очень сложно соревноваться с российскими и белорусскими спортсменками.

Источник: Соцсети

"На самом деле в гимнастике с этого года уже будут спортсмены из России, у них уже очень много нейтральных статусов. Что касается белорусок, то они уже давно есть на нашей международной арене. И я скажу, что это очень сложно морально находиться с ними в одном тренировочном зале.

Как сказал президент Международной федерации гимнастики, мол, вы мои дети, и они тоже мои дети, и я хочу сделать площадку мира. Так давайте, может, они там поспособствуют, и как-то мы сделаем для всей Украины площадку мира. Соревноваться с ними морально очень сложно, потому что эти страны еще очень вызывающе себя ведут", — в числе прочего сказала 23-летняя Высочанская, слова которой приводит украинский сайт Oboz.