Украинская гимнастка о россиянках и белорусках: «Эти страны очень вызывающе себя ведут. Морально очень сложно»

Как сказал президент Международной федерации гимнастики, мол, вы мои дети, и они тоже мои дети, и я хочу сделать площадку мира. Так давайте, может, они там поспособствуют, и как-то мы сделаем для всей Украины площадку мира. Соревноваться с ними морально очень сложно, потому что эти страны еще очень вызывающе себя ведут", — в числе прочего сказала 23-летняя Высочанская, слова которой приводит украинский сайт Oboz.