Украинка заявила, что без России гимнастика стала более честной и интересной: «Не скажу, что их там сильно ждут»

Украинская гимнастка Мария Высочанская дала интервью, в котором заявила, что без России художественная гимнастика стала более честной и интересной.

Источник: Getty Images

«Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там все же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно», — сказала 23-летняя Высочанская, слова которой приводит украинский сайт Oboz.

В том же интервью Высочанская пожаловалась, что ей морально очень сложно соревноваться с российскими и белорусскими спортсменками.

Напомним, что 28 ноября конгресс Европейской гимнастики проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Решение касается всех пяти видов спорта, входящих в компетенцию данной организации: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики. В голосовании приняли участие делегаты 46 из 50 стран, входящих в Европейскую гимнастику. Делегации России и Белоруссии не имели права голоса. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов.