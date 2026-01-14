Выступавшая за СССР 50-летняя гимнастка оценила допуск россиян

Чусовитина поддержала возвращение российских спортсменов на международную арену. 50-летняя спортсменка подчеркнула несправедливость санкций по отношению к молодым гимнастам. «Нельзя наказывать детей, которые посвятили жизнь мечте об Олимпиаде», — заявила она.